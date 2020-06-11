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Экономика

ГНС: Предприниматели согласны на установку автоматизированных систем на АЗС

Сегодня в Государственной налоговой службе состоялась встреча с предпринимателями, работающими в сфере нефтяного рынка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По его данным, на встрече обсуждали вопросы перехода АЗС на автоматизированную систему управления с 1 июля 2020 года. Ранее представители АЗС, специализирующиеся на сжиженном газе, на пресс-конференции сообщили о том, что большинство не готово к внедрению новой системы. Бизнес опасается, что ему придется закрыться.

«Стороны обсудили основные проблемы, связанные с переходом на автоматизированную систему управления АЗС, и пути их решения. Представители Налоговой службы подробно разъяснили все вопросы, поднятые ранее владельцами АЗС», — рассказали фискалы.

При этом на встрече заместитель председателя ГНС Кубаныч Шатемиров отметил, что правительство уже переносило сроки перехода на автоматизированные системы АЗС. Бизнесу тогда предоставили отсрочку и возможность подготовиться, поэтому сейчас вновь переносить сроки нельзя.

Для смягчения перехода АЗС на новую систему государство готово компенсировать затраты предпринимателей, связанные с оснащением и установкой оборудования, за счет налога с продаж.

Кроме того, бизнесмены, деятельность которых подпадает под внедрение компонентов электронной системы фискализации налоговых процедур, попадают в список, согласно которому могут получить льготное кредитование.

Предпринимателей не ограничивают в выборе компании-установщика оборудования. Главное, чтобы все системы соответствовали утвержденным техническим требованиям.

По итогам встречи владельцы АЗС подчеркнули, что согласны с установкой автоматизированных систем, поскольку в современных реалиях это необходимая мера, в особенности с учетом того, что Кыргызстан является членом ЕАЭС, где действуют соответствующие технические регламенты.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/155684/
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