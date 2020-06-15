Закрытие обменок. Нацбанк предлагает отсрочить процесс на два-три года

«Мы предлагаем отсрочить на два-три года исключение обменных бюро в форме физического или юридического лица из списка лицензируемых и регулируемых субъектов НБ КР», — заявил сегодня на заседании парламентского комитета по бюджету и финансам председатель Национального банка Толкунбек Абдыгулов.

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Напомним, что депутаты предлагают закрыть обменные бюро. А право осуществлять обменные операции с наличной иностранной валютой оставить только финансово-кредитным организациям — банкам, кредитным союзам, микрофинансовым и микрокредитным компаниям, имеющим соответствующие лицензии на данные операции. Председателя НБ КР еще раз попросили высказаться по этому поводу.

«Мы еще в 2015 году вносили подобное предложение. Но его тогда не поддержали. Неправильно сейчас говорить о закрытии обменных бюро. Предлагается их перевести на другой вид лицензии. Возможно, это будет микрофинансовая компания или микрофинансовое агентство. Обменные бюро не закроются, но повысится система регулирования. Этот законопроект — инициатива депутатов. Мы в целом поддерживаем его. Но на сегодня, учитывая последствия пандемии коронавируса, возможно, не в этом году стоит вводить такую норму. Надо дать отсрочку, а потом принять законопроект», — заключил Толкунбек Абдыгулов.