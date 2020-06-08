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Экономика

Закрытие обменных бюро в Кыргызстане приведет к уходу бизнеса в тень

Фото 24.kg. Представители Ассоциации обменных бюро

Закрытие обменных бюро нанесет урон привлекательности рынков КР. Об этом на пресс-конференции в 24.kg сообщил председатель Ассоциации обменных бюро Чынгыз Бийлибаев.

Он напомнил, что в середине апреля несколько депутатов инициировали законопроект о закрытии обменных бюро.

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«Он был вынесен на общественное обсуждение, но мы так и не смогли дозвониться по указанным телефонам, чтобы внести свои замечания», — отметил он.

Чынгыз Бийлибаев добавил, что обменные бюро являются посредниками, обслуживая малый, средний бизнес, население.

«Кыргызстан является страной реэкспорта. Товарооборот идет в основном за наличный расчет. Закрытие обменных бюро нанесет большой урон привлекательности наших рынков», — считает глава ассоциации.

Юрист Калыс Тыныстанов добавил, что в справке-обосновании приведен анализ деятельности обменных бюро за 2014 год.

«Прошло шесть лет, за это время в кредитно-денежной системе страны очень многое изменилось в положительную сторону», — подчеркнул Калыс Тыныстанов.

«Отсутствие обменных бюро в течение двух месяцев показало, что комбанки диктуют свои правила. Разница составляла один сом, если говорить о покупке и продаже доллара. Это большая маржа», — отметила член ассоциации Елена Сентемова.

Она добавила, что депутаты обвиняют обменные пункты в непрозрачности работы. «Но дважды в день мы сдаем Нацбанку отчет о работе. В любой момент может прийти проверяющий. Ежегодно проходим обучение на семинарах Финразведки, сдаем экзамены, наши сотрудники берут патенты», — сказала она.

Елена Сентемова уверена, что закрытие обменных бюро приведет к тому, что они уйдут в тень, как это было в 1990-х годах.

Напомним, группа депутатов Жогорку Кенеша вынесла на общественное обсуждение законопроект, предлагающий закрыть все обменные бюро валют.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/155170/
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