Гульнара Ускенбаева: Бизнесу нужны действительно срочные меры поддержки

«Мы хотим, чтобы первый и второй пакеты правительство дополнило действительно срочными мерами по поддержке бизнеса», — заявила 24.kg президент Ассоциации поставщиков Гульнара Ускенбаева.

По ее словам, сегодня заявлено, что кабмин уже готовит третий пакет посткризисных мер. По логике в нем должны были быть уже какие-то долгосрочные меры, направленные на поддержку и восстановление бизнеса. Но, исходя из того, что первый и второй пакеты почти не работают, о каких мерах может идти речь?

«Вот они говорят, что будут льготные кредиты. Но они еще даже банки не определили, которые будут давать эти льготные займы. Они сначала банки определят, потом критерии, по которым они будут давать кредиты. И только потом начнут выдавать, то есть это будет к зиме. А к зиме-то мы уже не выживем», — отметила президент ассоциации.

Срочные меры, которые приняло правительство первыми двумя пакетами, как выяснилось, совсем не срочные. Гульнара Ускенбаева

Меры оказались длительными. Поэтому сейчас непонятно, каким должен быть третий пакет. Если смотреть по логике других кабминов, то они принимали сначала срочные меры, среднесрочные и потом долгосрочные, которые помогут бизнесу выползти из кризиса.

«Бизнес хочет срочных мер. Вот прям здесь и сейчас. Нужны какие-то меры по поддержке бизнеса, особенно малого и среднего. Что они сделали? Отчеты бегаем и сдаем, налоги платим, непонятно только, откуда взять деньги на это. А дополнительные расходы пошли», — подчеркнула глава Ассоциации поставщиков.

Она предложила отечественному правительству посмотреть на Россию и Казахстан. Российский бизнес сказал кабмину: «Хотите вводить дополнительные санитарные или фискальные меры, дайте нам на это денег».

Почему «хотелки» правительства, а деньги на это должны быть нашими? Гульнара Ускенбаева

«Хотят, чтобы мы покупали дорогие бесконтактные термометры? Welcome, пусть дадут денег, я куплю. А денег у государства нет. Но так их и у меня нет, как ни странно. А они почему-то думают, что у меня есть место, где можно взять денег. Пусть покажут это место. Я согласна, сама схожу и возьму», — горько шутит представитель бизнеса.

Предприниматели столкнулись с тем, что, с одной стороны, есть множество санитарных требований, которые нужно соблюдать на рабочих местах, а с другой — есть Международная организация труда, которая говорит о вредности длительного ношения масок и перчаток, постоянного пользования санитайзерами. И работодатели должны своим сотрудникам об этом говорить.

«И мой работник от этого откажется, тут же придет государство. Все будут «счастливы», — говорит Гульнара Ускенбаева.

На самом деле мы хотим срочных мер. Они должны помочь нам каким бы то ни было образом встать на ноги сейчас. Гульнара Ускенбаева

«А так получается все наоборот. Например, приняли постановление о запрете принудительного банкротства. С одной стороны, это хорошо, а с другой — сейчас многие субъекты малого и среднего бизнеса просто умерли. И поэтому сейчас надо делать упрощенный механизм ликвидации предприятий. Раз уж ты закрылся, то какие новые нагрузки могут быть? Мне звонят индивидуальные предприниматели и рыдают, потому что налоговая их не ликвидирует. Поэтому они должны каждый месяц вместо поиска работы ходить и сдавать отчеты, иначе потом оштрафуют. А где взять 13 тысяч сомов штрафа за каждый не сданный отчет?» — заключила она.