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Экономика

К концу июня будет представлен посткризисный план правительства

Рабочая группа представит посткризисный план правительства до конца июня. Об этом сегодня на парламентских слушаниях заявил вице-премьер-министр Эркин Асрандиев.

По его словам, создана рабочая группа. «Поступил ряд предложений от бизнеса. Это можно назвать третьим планом, также ждем предложений от депутатов. До конца месяца на рассмотрение будет представлена программа по третьему этапу», — сказал Эркин Асрандиев.

Отметим, что бизнес раскритиковал и первый, и второй антикризисные планы кабмина. Ведь предприниматели получили только отсрочки по налогам и платежам в Соцфонд, а также обещание выдать им льготные кредиты. Налоговых каникул бизнес так и не дождался.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/154957/
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