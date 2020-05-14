Секвестирование бюджета. На чем будет экономить государство

Правительство Кыргызстана официально представило скорректированный проект бюджета страны на 2020 год. Его отличает рекордный уровень сокращения расходов. Однако это не значит, что траты казны сократились. Как раз наоборот, они выросли по сравнению с первоначальным вариантом.

24.kg внимательно изучило представленный правительством секвестированный проект бюджета, чтобы понять, чьи траты сократили больше всего, а чьи, наоборот, выросли.

Кому урежут расходы

Введение чрезвычайного положения на отдельных территориях страны, снижение налоговых поступлений и необходимость тратить средства на борьбу с коронавирусом заставили провести оптимизацию бюджетных расходов.

Еще в середине апреля из уст правительственных чиновников прозвучало это страшное слово «секвестр».

Оно и означало, что траты почти всех министерств и ведомств пустят под нож. Внимательное изучение расходов республиканской казны по ведомственной классификации показало, что больше всего уменьшился бюджет Верховного суда, Таможенной и Налоговой служб, Госагентства по делам физической культуры и спора и Центризбиркома.

Если смотреть по разделам, то выясняются интересные вещи. Например, траты на охрану окружающей среды сократились на 20 процентов, на ЖКХ — 3,3 процента, отдых и культуру — почти на девять процентов. Интересно, что снизились и траты на социальную защиту населения.

Оказалось, что государство на 19 миллионов сомов сократило бюджет Госслужбы миграции. В том числе на 5 миллионов сомов уменьшили расходы на оказание гуманитарной помощи этническим кыргызам, проживающим на Малом и Большом Памире.

Кроме того, в сопроводительных таблицах указаны загадочные статьи расходов «Вопросы социальной неустроенности, не отнесенные к другим категориям». Именно по ним и произошло сокращение планируемых расходов почти на 400 миллионов сомов.

Новые реалии заставили правительство пересмотреть планы и по расходам на капитальные вложения.

Их сократили на 988,5 миллиона сомов для оптимизации бюджета. Не будет в этом году и выплат запланированных стимулирующих (долевых) грантов в 600 миллионов сомов. В казне на это денег нет.

На чем не будут экономить

Но есть статьи расходов, на которых государство экономить не собирается. Скорее, наоборот, оно в разы увеличивает их финансирование. И речь не только о системе здравоохранения. Траты вырастут на дороги, образование, водные проекты.

По ведомственной классификации больше всего вырастут расходы Министерства транспорта и дорог — почти на 5,5 миллиарда сомов.

Минздрав входит в пятерку министерств, на которые увеличат траты. Но он лишь на четвертом месте после Минобразования и Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования.

Анализ бюджетных расходов по разделам показывает, что впервые за многие годы траты на систему здравоохранения растут весьма значительно. Это самое большое увеличение во всем проекте бюджета.

В новом бюджете расходы по разделу «Здравоохранение» выросли в 1,5 раза — с 4,4 до 6,5 миллиарда сомов.

Деньги пойдут на приобретение медицинского оборудования, лекарственных средств и медицинских изделий. В том числе расходы на борьбу с коронавирусом предусмотрели 161 миллион сомов.

Все программы за счет доноров

Кроме того, будут расти и траты на реализацию программы государственных инвестиций. Вместо планируемых 23,5 миллиарда сомов на нее выделят 32 миллиарда сомов. Правда, доля внешнего финансирования составит рекордные 97,1 процента.

«Увеличение бюджета программы госинвестиций в основном связано с привлечением донорской помощи и направлено на оживление и восстановление экономики страны в период кризиса из-за распространения коронавирусной инфекции», — подчеркнули в правительстве.

В 2020 году расходы на обслуживание государственного долга вырастут на 14 процентов, или на 4 миллиарда сомов.

«Причиной, по которой уточненный прогноз расходов по обслуживанию государственного внешнего долга на 2020 год больше утвержденного является то, что в связи со сложившейся экономической ситуацией планируется увеличение внешних заимствований. Наблюдается и девальвация национальной валюты по отношению к иностранным валютам, что также увеличивает расходы на обслуживание государственного внешнего долга в сомовом эквиваленте», — объяснили в Минфине.

Проще говоря, мы продолжим ходить по миру с протянутой рукой и восстанавливать экономику будем за счет чужих денег. С одной стороны это уменьшит нагрузку на бюджет, с другой — увеличит наш государственный долг.