Экономический кризис. Как помочь крупному бизнесу Кыргызстана

Коронавирус внес свои коррективы в жизнь. Из-за введенных правительством ограничений экономика Кыргызстана просто встала и готова вот-вот рухнуть. Что делать? Срочно спасать бизнес, причем не только малый, но и крупный.

Для этого стоит устранить бюрократические проволочки, поддержать промышленность и умерить пыл законотворческих инициатив, ухудшающих положение бизнеса.

Долой проволочки

Как ни странно, организационно-технические вопросы во время кризисной ситуации для бизнеса не менее важны, чем налоговые послабления или отсрочки. Крупные предприятия не должны останавливаться ни на час.

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Чиновники разных рангов любят говорить, что сейчас так и есть. Но на практике ситуация иная. Компании работают вопреки действиям кабмина, а не благодаря им.

«В наш адрес приходят многочисленные обращения, что из-за бюрократических барьеров производство вынужденно простаивает. Многие госорганы в связи с удаленным режимом работы не успевают в срок согласовывать заявки компаний, выдать разрешительные документы. Поэтому необходимо точечное содействие, по крайней мере крупным предприятиям», — рассказали в Международном деловом совете.

Законодательное упрощение регулирования займет время, а оперативная помощь нужна сейчас.

Бизнес предлагает определить заместителя руководителя аппарата правительства и сотрудников соответствующего подразделения кабмина ответственными за адресную помощь крупным компаниям в устранении барьеров. Они должны содействовать скорейшему запуску производств, их бесперебойной работе.

Кроме того, предлагают определить ответственного от каждого напрямую относящегося к экономике госоргана на уровне руководства за общение с бизнес-ассоциациями. Это поможет оперативно решать возникающие проблемы. Ведь в период ограничительных мер и кризиса традиционный порядок обращений бизнеса в госорганы затруднителен и неэффективен.

Поддержать промышленность

В МДС отметили, что помощь нужна не только малому бизнесу, но и отдельным секторам экономики. Например, надо подумать, как будет развиваться промышленность. Чтобы она совсем не ушла в минус, бизнес предлагает облегчить получение лицензионных соглашений на право пользования подземными водами в собственных нуждах, разрешений по дополнительным лесоустроительным проектам, экспертных заключений по проектам и архитектурно-планировочным условиям (АПУ) и разрешений по особо охраняемым землям.

Предлагают разрешить в 2020 году прямую реализацию золотосодержащей руды и концентрата за пределами Кыргызстана.

Бизнес просит содействия в завершении работы межведомственной комиссии по изучению ситуации, сложившейся на участке «Бучук» месторождения Солтон-Сары, и помочь с импортом необходимых комплектующих, сырья, оборудования и техники для отечественных производственных предприятий, а также в экспорте их продукции.

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Горнодобывающие компании нуждаются в поддержке Минздрава в тестировании сотрудников вахт во избежание случаев инфицирования коронавирусом. Им крайне важно разрешение на передвижения между регионами.

Для снижения финансовой нагрузки на геологоразведочные компании предлагают приостановить начисление платежей за удержание лицензий (ПУЛ) на период чрезвычайной ситуации.

Необходимо рассмотреть возможность расширения перечня товаров, для которых предусмотрен упрощенный импорт/экспорт по «зеленому коридору» между странами ЕАЭС. В него надо включить товары, необходимые для крупных налогоплательщиков — производственных предприятий Кыргызстана. Стоит создать условия для привлечения инвестиций и освоения месторождений драгоценных, редкоземельных металлов и другие высокодоходные проекты.

Современные технологии и авиация

Бизнес предлагает ускорить введение в законодательство поправок, позволяющих полноценное использование удаленной идентификации клиентов коммерческих банков для развития дистанционных услуг. Кроме того, стоит предусмотреть возможность использования современных технологий удаленной идентификации и верификации пользователей электронных кошельков, операторов платежных систем.

Для поддержки отечественных авиакомпаний МДС предлагает ускорить освобождение от НДС на импорт при временном ввозе воздушных судов, двигателей и запасных частей для гражданской авиации.

«В период чрезвычайных ситуаций особо важно наличие работоспособной местной гражданской авиации — отечественных авиакомпаний. Это важно с точки зрения оперативной эвакуации граждан из отдельных регионов, возвращения соотечественников на родину, доставки грузов, средств защиты и для решения многих других задач. Тем временем авиакомпании страны в сложном положении не только из-за текущего кризиса, который в первую очередь затронул авиасообщение, но и в связи с недостаточной поддержкой государства в течение последних нескольких лет», — подчеркнули эксперты.

Унять законодательный зуд

Кроме необходимости принятия антикризисных мер, бизнесу сегодня приходится тратить время и ресурсы на отслеживание законодательных инициатив, которые могут осложнить его и без того непростое положение.

Сегодня на рассмотрении находится как минимум три проекта, которые могут существенно усложнить жизнь бизнесу.

Так, Жогорку Кенеш рассматривает проект закона, который предусматривает введение такой меры ответственности как стопроцентное изъятие дохода от монополистической деятельности в случае нарушения антимонопольного законодательства.

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В правительстве разрабатываются проекты постановлений, предусматривающие введение временных запретов (мораториев) с 1 апреля 2020 года по 31 декабря 2021 года на отчуждение лицензии на деятельность по использованию радиочастотного спектра и на продление срока действия такой лицензии. Предусматривается отказ в продлении лицензии, выданной ранее без аукциона, и реализации радиочастот с аукциона. Кабмин хочет ввести оплату в шестикратном размере от стартовой цены коммерчески привлекательных полос радиочастот при изменении технологии в пределах другой радиослужбы в выделенной полосе.

Парламент сейчас изучает законопроект, предусматривающий новые обязательства и требования в отношении реализации табачной продукции. Это повлечет существенные финансовые затраты со стороны розничной торговли из-за приобретения нового дополнительного оборудования.

Исполнительный директор Международного делового совета Аскар Сыдыков отметил, что сегодня государство должно рассматривать помощь бизнесу как вклад в будущий бюджет. Если сегодня предприниматели останутся на плаву, то при стабилизации ситуации они вновь принесут государству доход. Но стоит помнить, что без помощи власти бизнес может кризис и не пережить.