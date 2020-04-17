Антикризисный план. Какая реальная помощь нужна бизнесу Кыргызстана

Правительство Кыргызстана готовит второй и третий пакеты мер для поддержки отечественного бизнеса. Первый план кабмина предприниматели раскритиковали. Реальной помощи от властей они не получили.

24.kg поговорило с представителями бизнеса, чтобы понять, что он хочет получить от государства.

Все хотят одного

«Сегодня все люди просят одного и того же: снизить нагрузку, арендные платежи, кредиты в банках, налоговые обязательства. Если мы посмотрим на то, что предложило правительство, то увидим — власти не осознают глубину предстоящего кризиса. У них нет четкого понимания, что надо попытаться максимально спасти предпринимателей», — уверен экономист Азамат Акенеев.

Бизнесу нужны не отсрочки, а настоящие налоговые каникулы.

Кроме того, должно быть решение по кредитам. Необходимо найти ресурсы, чтобы бизнес мог не только какое-то время не платить по займам, но и рекредитоваться. Даже когда карантинные меры закончатся, достаточно долго в экономике не будет спроса.

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«Люди так быстро не вернутся к нормальной жизни. Поэтому меры поддержки нужно планировать на 1,5-2 года. Надо нагрузку на бизнес снизить достаточно сильно, чтобы они могли постепенно восстановить потери и вернуться к нормальной работе», — уверен эксперт.

Но даже такие меры помогут только частично. Нужно быть готовыми к тому, что многие предприниматели кризис просто не переживут. Страну ждет рост безработицы и бедность.

«Задача правительства сейчас — сделать так, чтобы максимально этот период сократить, чтобы через год мы вернулись к экономическому росту», — заключил Азамат Акенеев.

Помочь в торговле и проезде

В Международном деловом совете отметили, что в первом антикризисном плане правительства не охвачены такие важные вопросы, как трансграничная торговля и передвижение для нужд бизнеса внутри республики, не учтены вопросы организации экспорта/импорта товаров, в том числе сырья, комплектующих для производства.

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«В плане только один пункт, который предусматривает меры по организации зеленого коридора для импорта медикаментов и других товаров здравоохранения из стран ЕАЭС. Но не учитывается большое количество других товаров, важных для нашей экономики. Некоторые крупные предприятия сообщили нам, что сырья и комплектующих им хватит только до конца апреля, если не решится вопрос получения грузов из других стран», — отметил исполнительный директор МДС Аскар Сыдыков.

Бизнес жалуется на то, что ему стало очень сложно передвигаться не только из-за границы в нашу страну и обратно. Даже внутри республики установлены многочисленные гражданские (неофициальные) блокпосты. Они не всегда управляются государственными органами. Это существенно тормозит работу и без того испытывающего затруднения бизнеса.

Возникают трудности при доставке грузов (продовольствия, сырья, техники) и работников в регионы страны. Многие компании вынуждены приостанавливать работу.

«Даже если у нашего правительства нет возможности произвести прямое субсидирование, как делают в развитых странах, можно предоставить больше налоговых льгот, уделить больше внимания беспрепятственному прохождению товаров как из-за рубежа и за рубеж, так и внутри республики», — уверен Аскар Сыдыков.

Интересно, что представители абсолютно разных сфер бизнеса отмечают положительную работу Министерства экономики. Это ведомство старается оказывать посильную помощь, а не вставляет палки в колеса. Но ее явно недостаточно. Чтобы действовать быстро и эффективно, нужна консолидация усилий всех госорганов.

Нужны прорывные меры

Предприниматели отмечают, что мало решать текущие мелкие проблемы, нужно работать на будущее. Сейчас этого нет.

По мнению предпринимателей, антикризисный план должен предлагать какие-то прорывные меры для привлечения капитала.

Стоит подумать об активизации экономической деятельности в тех отраслях, которые можно быстро оживить. Например, кабмину предлагают принять беспрецедентные налоговые послабления в тех отраслях, которые в Кыргызстане на сегодня неразвиты, но имеют большой потенциал.

В целом хотелось бы, чтобы эта работа была более открытой, прозрачной, чтобы принятые планы сразу публиковали не в виде новости, а в виде полного документа. Аскар Сыдыков

В качестве возможных мер поддержки бизнес предлагает стимулировать открытие новых предприятий, делать финансовые вливания для удержания на плаву действующих, освобождение их от излишних лицензионно-разрешительных процедур (бюрократии), выделение безвозмездной помощи микро- и малому бизнесу.

Субсидии для малого бизнеса

В Кыргызстане драйвером экономики можно считать не только сектор горной добычи, но и малый и средний бизнес. Именно они дают не менее 40-42 процентов ВВП. Но именно они больше всех пострадают из-за введенных ограничительных мер.

Специалисты Всемирного банка отметили, что существенную помощь пострадавшим малым и средним предприятиям могут оказать и адресные государственные субсидии.

«В эти чрезвычайно трудные времена политикам необходимо действовать решительно. Нужно принимать оперативные меры по укреплению систем здравоохранения и социальной защиты, поддержке частного сектора и сохранению финансовой стабильности и доверия — меры, исключительно важные для спасения людских жизней», — заявил вице-президент Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Сирил Мюллер.