От выпуска ценных бумаг с начала года в бюджет поступило 3,6 миллиарда сомов

В первом квартале 2020 года от выпуска государственных ценных бумаг в бюджет поступило 3 миллиарда 629,59 миллиона сомов. Об этом сообщили в Министерстве финансов.

По его данным, от размещения государственных казначейских векселей бюджет пополнился на 927,53 миллиона сомов. В том числе 705,8 миллиона принесли 12-месячные ГКВ, 24,27 миллиона — 6-месячные и 197,46 миллиона — 3-месячные.

За счет размещения государственных казначейских облигаций в казну поступило 2 миллиарда 702,06 миллиона сомов. При этом самыми доходными оказались ГКО со сроком обращения семь и пять лет. Их продали на 968,72 миллиона и 953,06 миллиона сомов соответственно. Кроме того, 422,38 миллиона выручено от реализации трехлетних ГКО и 357,9 миллиона — двухлетних ГКО.

Отметим, что государственные ценные бумаги являются долговыми обязательствами, эмитируемыми Министерством финансов от имени правительства. Они увеличивают внутренний долг страны, который на сегодня составляет 52 миллиарда 56,1 миллиона сомов.