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Экономика

От выпуска ценных бумаг с начала года в бюджет поступило 3,6 миллиарда сомов

В первом квартале 2020 года от выпуска государственных ценных бумаг в бюджет поступило 3 миллиарда 629,59 миллиона сомов. Об этом сообщили в Министерстве финансов.

По его данным, от размещения государственных казначейских векселей бюджет пополнился на 927,53 миллиона сомов. В том числе 705,8 миллиона принесли 12-месячные ГКВ, 24,27 миллиона — 6-месячные и 197,46 миллиона — 3-месячные.

За счет размещения государственных казначейских облигаций в казну поступило 2 миллиарда 702,06 миллиона сомов. При этом самыми доходными оказались ГКО со сроком обращения семь и пять лет. Их продали на 968,72 миллиона и 953,06 миллиона сомов соответственно. Кроме того, 422,38 миллиона выручено от реализации трехлетних ГКО и 357,9 миллиона — двухлетних ГКО.

Отметим, что государственные ценные бумаги являются долговыми обязательствами, эмитируемыми Министерством финансов от имени правительства. Они увеличивают внутренний долг страны, который на сегодня составляет 52 миллиарда 56,1 миллиона сомов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/151041/
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