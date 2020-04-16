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Экономика

Режим ЧП. Должники по налогам получили отсрочку до 1 октября 2020 года

Налогоплательщики имеют право на получение отсрочки или рассрочки по налоговой задолженности, напоминает Государственная налоговая служба Кыргызстана.

В ведомстве уточняют, что, согласно закону от 3 апреля 2020-го, налогоплательщики с 1 апреля до 1 октября могут представлять в налоговые органы по месту регистрации заявления о предоставлении отсрочки или рассрочки по сумме налоговой задолженности, образовавшейся в результате обстоятельств непреодолимой силы, на срок не более одного года.

Заявление предоставляется в установленном порядке без предъявления документов о банковской гарантии.

В ГНС также информируют, что за несвоевременное исполнение налогоплательщиком налоговых обязательств с марта по июнь этого года в результате обстоятельств непреодолимой силы налоговая санкция и пеня применяться не будут.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/150280/
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