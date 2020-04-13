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Экономика

Эксперт предрек Кыргызстану затяжной экономический кризис

«Сегодня в Кыргызстане происходит катастрофическая структурная ломка той модели, в которой мы привыкли жить», — заявил сегодня во время онлайн-конференции экономист Азамат Акенеев.

По его словам, на сегодня уже отмечена полная остановка целых секторов экономики. «Не работают более 1 миллиона человек. Сколько продлится ситуация, зависит не от экономики. Это вносит свою неопределенность. Поэтому сейчас остается только надеяться, что меры, принимаемые правительством, позволят максимально сократить период, когда бизнесу просто запрещено работать», — сказал эксперт.

Но даже если вся эта ситуация разрешится в ближайшие пару месяцев, то это не значит, что произойдет восстановление экономики. Уже сейчас можно сказать, что период кризиса будет затяжным.

Азамат Акенеев

По его данным, это связано с тем, что нынешний кризис, связанный с коронавирусом, совпал с мировым.

«Я бы хотел развеять прочно укоренившийся в обществе миф, что КР кризисы не страшны. Такие страны, как Кыргызстан, пострадают больше всего. У нас нет резервов и сохраняется большая зависимость экономики от внешних факторов. Структура экономики сильно завязана на малом и среднем бизнесе. А мировой кризис, который связан с ограничением производства, наиболее сильно ударит именно по этой отрасли. Поэтому сейчас реалистичной целью нашего правительства должно быть сделать так, чтобы кризис не перешел в фазу, когда бизнес просто разоряется. Ведь такой кризис может длиться годами. Потери неизбежны, но нужно помочь бизнесу пережить этот период», — подчеркнул эксперт.

Напомним, сегодня первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов сообщил, что карантин в Кыргызстане хотят продлить на две недели — до конца апреля.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/149988/
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