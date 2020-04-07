Правительство утвердило антикризисный план и ищет средства для поддержки бизнеса

Правительство приняло краткосрочный план первоочередных мер, рассчитанный на ближайшие 2-3 месяца. Об этом на брифинге сообщил вице-премьер-министр Эркин Асрандиев.

По его словам, в плане есть несколько направлений.

«Первое — это обеспечение продовольственной безопасности, второе — послабление для бизнеса. В частности по налогам, по соцвыплатам и по коммунальным услугам на три месяца. При просрочке этих платежей не будет штрафов и пени. Передвинуты сроки сдачи налоговой декларации», — напомнил он.

Вице-премьер отметил еще одно направление — привлечение ресурсов для поддержки бизнеса.

«Мы рассматриваем два источника. Использовать временно свободные средства Российско-Кыргызского фонда развития. Переговоры уже начаты. Кроме того, ведем переговоры с нашими партнерами-донорами. В частности с ЕБРР на получение от $100-150 миллионов. С их стороны сообщено, что 50 процентов могут быть представлены на грантовой основе. Также ведем переговоры с АБР, ВБ, и ЕБР», — сказал Эркин Асрандиев.

Он добавил, что Кыргызстан не сможет полностью освободить бизнес от налогов или выделить средства из бюджета. «Наш бюджет это не позволит. Мы должны трезво оценивать свои возможности, мы не сможем повторить опыт других развитых стран», — подчеркнул Эркин Асрандиев.

Вице-премьер-министр отметил, что сейчас идет разработка второго пакета антикризисных мер, рассчитанных до конца года, направленных на оживление и восстановление экономики.

«Думаю, что уже нужно разрабатывать третий пакет, который будет рассчитан на долгосрочную перспективу — на ближайшие три года», — сказал он.