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Экономика

Рост курса доллара. Нацбанк считает ситуацию относительно стабильной

На текущий момент ситуация на валютном рынке страны остается относительно стабильной. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Национального банка.

Отмечается, что в условиях плавающего обменного курса колебания являются закономерным явлением и связаны с рыночной конъюнктурой. Спрос и предложение валюты являются теми самыми рыночными силами, которые двигают курс в ту или иную сторону.

«В определенный момент времени в зависимости от складывающейся ситуации на валютном рынке обменный курс может как вырасти, так и снизиться. Следовательно, когда курс растет, это обусловлено преобладанием объема валюты, который хотят и готовы купить на внутреннем валютном рынке, и наоборот. Необходимость проведения валютных интервенций будет зависеть от ситуации», — подчеркнули в финансовом регуляторе.

«Нацбанк постоянно отслеживает ситуацию на внутреннем валютном и внешних финансовых рынках и при необходимости может проводить соответствующие операции, в том числе и валютные интервенции», — заключили в НБ КР.

Отметим, что за последние две недели доллар в Кыргызстане подорожал на 5 сомов и достиг отметки 83 сома.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/148860/
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