Чрезвычайное положение в Бишкеке. Банки будут предоставлять все услуги

В условиях чрезвычайного положения банковская и платежная системы работают в режиме, соответствующем требованиям ЧП, с предоставлением основных видов банковских услуг и осуществлением платежных и переводных операций. Об этом сообщили в Национальном банке.

Отмечается, что НБ КР продолжит работу по своевременному и бесперебойному обеспечению потребностей сфер экономики и населения в наличных деньгах через коммерческие банки необходимыми номиналами банкнот и монет в полном объеме.

Платежная система Кыргызстана, включая национальную платежную систему «Элкарт», обеспечивает возможность проведения безналичных платежей.

«Платежи и расчеты будут осуществляться с использованием различных инструментов безналичной и дистанционной оплаты (банковские платежные карты, электронные кошельки, мобильное приложение «Элкарт Мобайл», платежи и переводы с использованием QR-кодов, мобильного банкинга, интернет-банкинга). Коммерческие банки и операторы платежных систем/платежные организации обеспечивают бесперебойность и безопасность при проведении безналичных платежей и переводов, работы онлайн-услуг и банкоматов, POS-терминалов, платежных терминалов», — отметили в Нацбанке.

Национальный банк рекомендует использовать услуги онлайн-сервисов, безналичный расчет и дистанционное обслуживание.

При возникновении вопросов, связанных с предоставлением финансовых услуг, в условиях чрезвычайного положения Национальный банк рекомендует обращаться в финансовые организации онлайн: по телефону, электронной почте, через социальные сети и мессенджеры.

Информация о режимах работы, продуктах и услугах будет доступна на интернет-сайтах финансовых организаций.

Национальный банк постоянно отслеживает ситуацию в финансовом секторе страны для обеспечения бесперебойного осуществления платежных и переводных операций в условиях режима чрезвычайного положения, введенного на отдельных территориях Кыргызстана с 25 марта 2020 года.

На сегодня в Кыргызстане всего 42 подтвержденных случая COVID-19. Завтра на территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области вводится чрезвычайное положение.