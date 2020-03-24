19:53
USD 77.60
EUR 83.09
RUB 0.96
Экономика
Сюжет: Новый коронавирус

Чрезвычайное положение в Бишкеке. Банки будут предоставлять все услуги

В условиях чрезвычайного положения банковская и платежная системы работают в режиме, соответствующем требованиям ЧП, с предоставлением основных видов банковских услуг и осуществлением платежных и переводных операций. Об этом сообщили в Национальном банке.

Отмечается, что НБ КР продолжит работу по своевременному и бесперебойному обеспечению потребностей сфер экономики и населения в наличных деньгах через коммерческие банки необходимыми номиналами банкнот и монет в полном объеме.

Платежная система Кыргызстана, включая национальную платежную систему «Элкарт», обеспечивает возможность проведения безналичных платежей.

«Платежи и расчеты будут осуществляться с использованием различных инструментов безналичной и дистанционной оплаты (банковские платежные карты, электронные кошельки, мобильное приложение «Элкарт Мобайл», платежи и переводы с использованием QR-кодов, мобильного банкинга, интернет-банкинга). Коммерческие банки и операторы платежных систем/платежные организации обеспечивают бесперебойность и безопасность при проведении безналичных платежей и переводов, работы онлайн-услуг и банкоматов, POS-терминалов, платежных терминалов», — отметили в Нацбанке.

Национальный банк рекомендует использовать услуги онлайн-сервисов, безналичный расчет и дистанционное обслуживание.

При возникновении вопросов, связанных с предоставлением финансовых услуг, в условиях чрезвычайного положения Национальный банк рекомендует обращаться в финансовые организации онлайн: по телефону, электронной почте, через социальные сети и мессенджеры.

Информация о режимах работы, продуктах и услугах будет доступна на интернет-сайтах финансовых организаций.

Национальный банк постоянно отслеживает ситуацию в финансовом секторе страны для обеспечения бесперебойного осуществления платежных и переводных операций в условиях режима чрезвычайного положения, введенного на отдельных территориях Кыргызстана с 25 марта 2020 года.

На сегодня в Кыргызстане всего 42 подтвержденных случая COVID-19. Завтра на территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области вводится чрезвычайное положение.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/147859/
просмотров: 784
Версия для печати
Материалы по теме
Казахстан не пропускает фуры с продуктами в Кыргызстан
Режим ЧП в Кыргызстане. Гемодиализных больных будут пропускать через блокпосты
Пандемия коронавируса. Олимпийские игры в Токио перенесены
В Нацбанке приостановлен личный прием граждан
Цифра дня. 20 процентов населения Земли находится в карантине из-за коронавируса
В Минздраве рассказали, как правильно утилизировать маски
Айнура Акматова: Мы не можем заставлять медиков перечислять средства в фонды
Коронавирус в Кыргызстане. Минздрав формирует дополнительные бригады на юг
Режим ЧП в Кыргызстане. Вопрос с перевозкой врачей домой решен
В Минздраве рассказали о состоянии больных коронавирусом
Популярные новости
За&nbsp;два часа доллар в&nbsp;Кыргызстане подешевел на&nbsp;5&nbsp;сомов За два часа доллар в Кыргызстане подешевел на 5 сомов
В&nbsp;Нацбанке объяснили, кому положена отсрочка по&nbsp;кредитам В Нацбанке объяснили, кому положена отсрочка по кредитам
Толкунбек Абдыгулов: Все затарились долларами и&nbsp;все хотят продавать Толкунбек Абдыгулов: Все затарились долларами и все хотят продавать
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;22&nbsp;марта Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 22 марта
Бизнес
Азамат Акенеев: Держать деньги дома&nbsp;&mdash; большой риск Азамат Акенеев: Держать деньги дома — большой риск
&laquo;Керемет Банк&raquo; информирует клиентов о&nbsp;переходе на&nbsp;сокращенный график работы «Керемет Банк» информирует клиентов о переходе на сокращенный график работы
В&nbsp;офисах банка &laquo;Бай Тушум&raquo; провели масштабную дезинфекцию В офисах банка «Бай Тушум» провели масштабную дезинфекцию
Стартовали доставка SIM-карт и&nbsp;пополнение баланса на&nbsp;дому по&nbsp;всему Кыргызстану Стартовали доставка SIM-карт и пополнение баланса на дому по всему Кыргызстану
24 марта, вторник
19:42
В Бишкеке троллейбус столкнулся с легковой машиной В Бишкеке троллейбус столкнулся с легковой машиной
19:29
Казахстан не пропускает фуры с продуктами в Кыргызстан
19:26
Режим ЧП в Кыргызстане. Гемодиализных больных будут пропускать через блокпосты
19:17
Чрезвычайное положение в Бишкеке. Банки будут предоставлять все услуги
19:13
Пандемия коронавируса. Олимпийские игры в Токио перенесены