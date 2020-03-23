На борьбу с коронавирусом из бюджета выделено 1,6 миллиарда сомов

На борьбу с коронавирусом и его последствиями из бюджета Кыргызстана выделено 1 миллиард 686 миллионов сомов. Об этом сообщили в республиканском штабе.

Отмечается, что для Министерства здравоохранения предусмотрено 30 миллионов сомов, для специального счета МЧС по предупреждению и ликвидации ЧС — 225 миллионов сомов. На обеспечение продовольственной безопасности (ФГМР) (закуп продовольственной пшеницы) выделен 631 миллион сомов.

«Предусмотрены средства для льготного кредитования мукомольных предприятий из бюджета — 400 миллионов сомов, а также «Айыл Банк» и «РСК Банк» выделили 400 миллионов сомов. При необходимости правительством будут выделены дополнительные средства», — подчеркнули в штабе.