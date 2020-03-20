В Кыргызстане падает деловая активность

В Кыргызстане торгово-экономическая деятельность замедлилась, деловая активность снижается. Об этом сегодня на брифинге сообщил председатель Национального банка Толкунбек Абдыгулов.

По его словам, в течение последних двух недель произошло много событий — резкий обвал стоимости нефти и распространение коронавируса. Это привело к замедлению мировой экономики и не могло не отразиться на нашей республике.

«У нас довольно тесные торговые связи со странами ЕАЭС, все, что происходит в мире и у них, отражается и на КР. По итогам января объем денежных переводов мигрантов снизился на 14 процентов. Последние две недели наблюдается давление на национальную валюту», — рассказал Толкунбек Абдыгулов.

«Вчера и позавчера коммерческие банки и обменные бюро не продавали валюту. Это связано с тем, что на внешних рынках большая волатильность. Комбанки и обменки выбрали стратегию не проводить операции до открытия рынков в России. Кроме того, накануне мы выходили с интервенцией. Был большой спрос на доллары по старому курсу. Но мы, оценив ситуацию, вышли с интервенцией по курсу в 84,9 сома», — заключил он.