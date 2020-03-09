В России курсы доллара и евро взлетели на фоне обрушения цен на нефть

Сегодня в России доллар торгуется на уровне 72 рублей, а евро — 82 рублей. Об этом сообщило агентство РБК.

По его данным, на закрытии предыдущих торгов доллар стоил 68 рублей, а евро — 80 рублей. Курс валют вырос на фоне обвала цен на нефть свыше 20 процентов.

На Мосбирже сегодня торги валютой проводить не будут из-за выходного дня в России в связи с празднованием 8 Марта, говорится на ее сайте. Торги там возобновят во вторник, 10 марта.

«В ходе торгов 9 марта стоимость нефти марки Brent опустилась до $35 за баррель, тогда как WTI торговалась примерно за $32 за баррель. На закрытии предыдущих торгов стоимость Brent была на уровне $46, а WTI — $41. Так дешево последний раз нефть стоила в январе 2016 года. Незадолго до начала торгов банк Goldman Sachs представил прогноз, согласно которому в ближайшие недели цена на Brent может упасть до $20 за баррель», — говорится в сообщении.