09:27
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Экономика

В России курсы доллара и евро взлетели на фоне обрушения цен на нефть

Сегодня в России доллар торгуется на уровне 72 рублей, а евро — 82 рублей. Об этом сообщило агентство РБК.

По его данным, на закрытии предыдущих торгов доллар стоил 68 рублей, а евро — 80 рублей. Курс валют вырос на фоне обвала цен на нефть свыше 20 процентов.

На Мосбирже сегодня торги валютой проводить не будут из-за выходного дня в России в связи с празднованием 8 Марта, говорится на ее сайте. Торги там возобновят во вторник, 10 марта.

«В ходе торгов 9 марта стоимость нефти марки Brent опустилась до $35 за баррель, тогда как WTI торговалась примерно за $32 за баррель. На закрытии предыдущих торгов стоимость Brent была на уровне $46, а WTI — $41. Так дешево последний раз нефть стоила в январе 2016 года. Незадолго до начала торгов банк Goldman Sachs представил прогноз, согласно которому в ближайшие недели цена на Brent может упасть до $20 за баррель», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/145841/
просмотров: 245
Версия для печати
Материалы по теме
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 6 марта
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 5 марта
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 4 марта
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 3 марта
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 2 марта
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 28 февраля
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 27 февраля
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 26 февраля
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 25 февраля
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 24 февраля
Популярные новости
Деон Баденхорст: У&nbsp;нас появилась возможность продлить работу рудника &laquo;Кумтор&raquo; Деон Баденхорст: У нас появилась возможность продлить работу рудника «Кумтор»
Развивающиеся страны Азии могут потерять до&nbsp;$42 миллиардов из-за коронавируса Развивающиеся страны Азии могут потерять до $42 миллиардов из-за коронавируса
Узбекистан войдет в&nbsp;ЕАЭС в&nbsp;качестве наблюдателя Узбекистан войдет в ЕАЭС в качестве наблюдателя
Продуктовая корзина Бишкека на&nbsp;7&nbsp;марта. Сколько семья тратит на&nbsp;еду Продуктовая корзина Бишкека на 7 марта. Сколько семья тратит на еду
Бизнес
&laquo;1+1&raquo;: При покупке в&nbsp;O!Store одного аксессуара второй&nbsp;&mdash; В&nbsp;ПОДАРОК! «1+1»: При покупке в O!Store одного аксессуара второй — В ПОДАРОК!
UFC 248: Смотрите два титульных боя на&nbsp;UFC ТВ&nbsp;в&nbsp;это воскресенье&nbsp;&mdash; только в&nbsp;O!TV UFC 248: Смотрите два титульных боя на UFC ТВ в это воскресенье — только в O!TV
ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; поздравляет с&nbsp;Международным женским днем 8&nbsp;Марта! ОАО «Кыргызтелеком» поздравляет с Международным женским днем 8 Марта!
Купи смартфон Samsung в&nbsp;O!Store, получи Power Bank в&nbsp;подарок! Купи смартфон Samsung в O!Store, получи Power Bank в подарок!
9 марта, понедельник
09:24
Число людей, умерших от коронавируса, достигло 3,8 тысячи человек Число людей, умерших от коронавируса, достигло 3,8 тыся...
09:20
В некоторых районах Бишкека пять дней не будет газа
09:14
Милиция задержала пятерых граждан, сорвавших марш за права женщин
09:11
В России курсы доллара и евро взлетели на фоне обрушения цен на нефть
09:02
Разгон марша за права женщин: милиция назвала акцию несанкционированным митингом