Как коронавирус и закрытые границы с Китаем влияют на Кыргызстан

Государственная граница Кыргызстана с Китаем закрыта почти месяц. Сначала пункты пропуска прекратили работу из-за праздников в КНР, а затем — из-за вспышки коронавируса. Когда ситуация изменится, не знает никто. Предприниматели тем временем готовятся подсчитывать убытки.

Фуры без работы

Глава Ассоциации перевозчиков Темирбек Шабданалиев в беседе с 24.kg отметил, что уже почувствовал последствия закрытых границ. На сегодня водители, которые занимались перевозками товаров из Китая в Кыргызстан, Казахстан и Россию, без работы.

Говорят, что Казахстан скоро откроет границу с Китаем. Люди уже туда уходят. Темирбек Шабданалиев

«Мы же возим из Китая не только готовый товар, но и фурнитуру, и ткани. Поэтому для швейных цехов сейчас большая проблема найти новых поставщиков. Они, например, сейчас в поиске фурнитуры из Турции или Ирана», — говорит глава ассоциации.

Предприниматели обратились в Министерство экономики, чтобы оно помогло справиться со сложностями. Ведомство провело специальное совещание, на котором бизнес мог рассказать о проблемах.

В Минэкономики сказали, что ищут альтернативные страны, которые могли бы снабжать товарами. Но пока это только разговоры, до дела еще далеко. Темирбек Шабданалиев

«Наши грузоперевозчики все остановились, остались без работы и дохода. Им нечем кормить семьи. Следующими могут быть швейники. В результате пострадает вся торговля», — уверен Темирбек Шабданалиев.

Бизнес понимает, что решение по границе зависит только от правительства. Тревожат его и последние новости из России, где полностью закрыли границу с Китаем. Предприниматели считают, что это может свидетельствовать об ухудшении ситуации.

«Мы понимаем, что, пока пик заражения коронавирусом не спадет, границу не откроют. Речь о безопасности граждан. Мы тоже не можем сильно настаивать на открытии границы. Будем искать альтернативные варианты решения проблемы», — заключил Темирбек Шабданалиев.

Рынки ищут новые направления

В Ассоциации рынков пока не торопятся говорить о проблемах. Там отмечают, что пока последствий закрытой границы не ощущают. Январь и февраль — традиционно «мертвый» сезон. Поэтому снижение объемов торговли в это время — еще не показатель того, что есть какие-то проблемы.

Могу сказать, что сейчас заканчивается фурнитура, некоторые ткани. Но говорить, что это большая проблема не буду. У нас много складов забиты товарами. На сегодня его достаточно. Президент Ассоциации рынков Дамира Долоталиева

«Предприниматели прекрасно понимают, что происходит, что такое коронавирус и закрытые границы. Поэтому сегодня многие ищут альтернативные рынки. Например, Индонезия, Вьетнам, Пакистан, Индия, Турция, Узбекистан. Рассматриваем все возможные варианты. Например, мы прекрасно используем индонезийские ткани. Люди уже начали вылетать туда, заключать контракты, какую-то часть товара поставлять», — рассказала Дамира Долоталиева.

К тому уже у торговцев был похожий опыт. В 2003 году, когда вспыхнул вирус атипичной пневмонии, возникли примерно такие же проблемы. Рынки справились. Сейчас многие предприниматели поняли, что, пока не выработают вакцину, не справятся с болезнью, граница будет закрыта.

На сегодня товара достаточно. Разговоров о том, чтобы подняли цены из-за этого, нет. Дамира Долоталиева

Предприниматели уже связывались с коллегами из Китая и сделали вывод, что проблемы надолго. Поэтому сегодня они больше ориентируются на Турцию, Индию и Южную Корею.

«Мы изыскиваем все возможности, рассматриваем все рынки. Например, сейчас на территории рынка «Дордой» предоставляем площади для торговых представителей других стран. Министерство экономики предложило такой вариант: они ведут переговоры с торговыми представителями других стран, а мы предоставляем большие площади с шатрами, чтобы они могли сделать выставку своих товаров народного потребления. Просим всех приезжать, готовы рассмотреть все предложения», — заключила Дамира Долоталиева.

Как продать товар без этикетки

Президент Ассоциации поставщиков Гульнара Ускенбаева отмечает, что сейчас проблем пока нет. Но у бизнеса все равно есть опасения, что из-за вспышки коронавируса в Китае могут возникнуть сложности с поставками товаров. Причем проблема не только в том, что из КНР везут большое количество товаров.

«Мы и сами производим и перерабатываем продукты. Ну, например, ту же картошку или морковь поставляем на внутренний рынок. Но мы покупаем упаковку, этикетки. Мы же не можем работать без этого. Сейчас пока таких проблем нет. Но опять же, у всех по-разному, где-то больше запасы, где-то меньше. Но если мы говорим о малом и среднем бизнесе, он не может делать годовые запасы товаров. Максимум запасы на месяц-два. Да и крупный бизнес тоже не будет делать таких больших запасов», — подчеркнула эксперт.

Если к середине марта не решится вопрос, то, конечно, проблемы будут. Гульнара Ускенбаева

Сменить поставщиков сейчас затратно. Ведь делать это придется по правилам ЕАЭС. Процесс длительный и сложный.

«Есть наработанные пути, и сейчас непонятно, то ли ждать до середины марта, то ли выезжать в Турцию и искать новых клиентов. Но у кого есть лишние деньги? Когда мы будет точно знать, что невозможно будет поставлять товар из Китая, тогда будем решать вопрос. Как это, например, с Украиной. Как сложно было, когда Россия закрыла провоз грузов, так же и здесь», — заключила Гульнара Ускенбаева.

Коронавирус повлияет на экономику

Эпидемия коронавируса в Китае повысила неопределенность перспектив развития мировой экономики. Замедление роста ВВП в Китае может иметь временный характер. Эксперты отмечают, что, скорее всего, власти КНР усилят фискальное и монетарное стимулирование. Это приведет к постепенному восстановлению экономической активности к концу 2020 года. Складывающиеся сейчас условия могут ограничить мировой экономический рост.

Расчеты Bloomberg Economics показали: последствия заболевания могут стоить около 0,4 процента мирового роста в первом квартале 2020 года. Oxfords Economics допустил потерю в 0,2 процента.

Аналитик Евразийского банка развития Айгуль Бердигулова отметила, что экономики стран — участниц ЕАБР с большой вероятностью испытают последствия от ситуации в китайской экономике. Это связано с уменьшением туристических расходов китайских граждан, объемов транзита грузов из Китая и инвестиций в совместные предприятия, снижение объемов экспорта (прежде всего энергетического), падение цен на нефть и металлы.

Временное замедление китайской экономики на 0,2–0,5 процента за год, сопровождаемое падением цен на сырьевые и промышленные товары, может стоить около 0,1 процента роста ВВП Кыргызстана.

«Наши расчеты основываются на временном характере шока и отсутствии значимого воздействия на сторону предложения. В противном случае последствия для экономики Кыргызстана могут быть более продолжительными и сильными», — заключила Айгуль Бердигулова.