Кыргызстан закрывает государственную границу с Китаем. Решение правительства

Кыргызстан временно закрывает государственную границу с Китайской Народной Республикой и приостанавливает воздушное сообщение. Решение принято вчера, 1 февраля, республиканским штабом по предупреждению завоза и недопущению дальнейшего распространения коронавируса на территории республики. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра.

По информации Министерства здравоохранения, на сегодняшний день в стране подтвержденных случаев коронавируса не зафиксировано. На всех контрольно-пропускных пунктах республики, в аэропортах Бишкека и Оша работают санитарно-контрольные пункты. Все лица, пересекающие границу, проходят соответствующую проверку.

При наличии характерных признаков и симптомов гриппа и ОРВИ прибывшие помещаются в специальные палаты (изоляторы), где за ними ведется медицинское наблюдение.

Напомним, пункты пропуска были закрыты с 24 по 30 января по инициативе китайской стороны в связи с празднованием в КНР Нового года — праздника Весны. 31 января границу должны были открыть.