09:39
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Кыргызстан закрывает государственную границу с Китаем. Решение правительства

Кыргызстан временно закрывает государственную границу с Китайской Народной Республикой и приостанавливает воздушное сообщение. Решение принято вчера, 1 февраля, республиканским штабом по предупреждению завоза и недопущению дальнейшего распространения коронавируса на территории республики. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра.

По информации Министерства здравоохранения, на сегодняшний день в стране подтвержденных случаев коронавируса не зафиксировано. На всех контрольно-пропускных пунктах республики, в аэропортах Бишкека и Оша работают санитарно-контрольные пункты. Все лица, пересекающие границу, проходят соответствующую проверку.

При наличии характерных признаков и симптомов гриппа и ОРВИ прибывшие помещаются в специальные палаты (изоляторы), где за ними ведется медицинское наблюдение.

Напомним, пункты пропуска были закрыты с 24 по 30 января по инициативе китайской стороны в связи с празднованием в КНР Нового года — праздника Весны. 31 января границу должны были открыть.
Ссылка: https://24.kg/vlast/142356/
просмотров: 316
Версия для печати
Материалы по теме
Число жертв нового коронавируса в Китае достигло 304 человек
Из-за коронавируса Apple закрыла все магазины в Китае
Экспресс-тест для выявления коронавируса разработали в Китае
Число жертв нового коронавируса в Китае достигло 259 человек
В России зафиксировали два случая заболевания коронавирусом
МИД прорабатывает различные варианты вывоза граждан КР из Китая
Везли в холодном и полном УАЗе. Как в Кыргызстане проверяют прибывших из Китая
Граница с Китаем остается закрытой
Кыргызстанда дарыканаларга бир кишиге 20дан ашык беткап сатпоо сунушталды
Аптекам Кыргызстана рекомендовали продавать не более 20 масок в одни руки
Популярные новости
Посол США прокомментировал визовые ограничения для граждан Кыргызстана Посол США прокомментировал визовые ограничения для граждан Кыргызстана
Эркин Чечейбаев освобожден от&nbsp;должности замминистра здравоохранения Эркин Чечейбаев освобожден от должности замминистра здравоохранения
Еще один депутат парламента предлагает отправить правительство в&nbsp;отставку Еще один депутат парламента предлагает отправить правительство в отставку
Посол, чиновник, арестант. Куда исчезают критики власти в&nbsp;Кыргызстане Посол, чиновник, арестант. Куда исчезают критики власти в Кыргызстане
Бизнес
Банку &laquo;Бай Тушум&raquo; 20&nbsp;лет. Курс на&nbsp;новые продукты и&nbsp;рост капитала Банку «Бай Тушум» 20 лет. Курс на новые продукты и рост капитала
Школа банкира банка &laquo;Бай Тушум&raquo; открывает набор на&nbsp;2020 год Школа банкира банка «Бай Тушум» открывает набор на 2020 год
Новая услуга от&nbsp;банка &laquo;Бай Тушум&raquo;. Запланируй визит в&nbsp;банк заблаговременно! Новая услуга от банка «Бай Тушум». Запланируй визит в банк заблаговременно!
&laquo;Керемет Банк&raquo; приглашает оценить удобство бесконтактных карт VISA «Керемет Банк» приглашает оценить удобство бесконтактных карт VISA
2 февраля, воскресенье
09:25
Число жертв нового коронавируса в Китае достигло 304 человек Число жертв нового коронавируса в Китае достигло 304 че...
09:00
Неделя-24. ГКНБ поищет имущество Матраимовых, и вирус из Китая, напугавший мир
08:46
Кыргызстан закрывает государственную границу с Китаем. Решение правительства
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
1 февраля, суббота
22:10
Близ села Байтик столкнулись три машины. УОБДД ищет пострадавших
21:29
Новый дизайн складного смартфона запатентовала компания Intel
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 2 февраля: без осадков
20:29
Рыбаки случайно поймали в сеть китовую акулу и еле отбились от нее
20:24
Адвокат рассказала, за что задержали бывшего директора Судебного департамента