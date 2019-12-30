В «Евразийском сберегательном банке» продлили режим временной администрации

Правление Национального банка приняло постановление о продлении специального режима временной администрации в ОАО «Евразийский сберегательный банк». Об этом сообщил сайт НБ КР.

Режим продлили с 28 декабря 2019 года на шесть месяцев. Временным администратором ОАО «Евразийский сберегательный банк» назначили Абдулдабекова Р.А.

Ранее Национальный банк вводил в ЕСБ режим временной администрации из-за невыполнения требований о минимальном размере уставного капитала. По закону он должен составлять 600 миллионов сомов. Однако введение данного режима не означает, что банк закроют. Пока продолжаются судебные разбирательства, в ЕСБ будет действовать режим временной администрации.

Напомним, в собственность государства перешли 46,59 процента акций ОАО «Евразийский сберегательный банк». Решением судов Кыргызстана 69,9 процента его акций подлежат обращению в государственную собственность. В апреле 2017 года ФУГИ переписал в пользу государства 998 тысяч акций, что составляет 6,65 процента.

ОАО «Евразийский сберегательный банк» — бывший «КыргызКредитБанк». Его переименовали в апреле 2016-го. Тогда в состав совета директоров ЕСБ вошел экс-премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев. Режим консервации в ОАО «КыргызКредитБанк» действовал с 31 января 2011-го в связи с возбуждением уголовного дела в отношении его акционеров и должностных лиц. Деятельность финансово-кредитного учреждения связывали с сыном экс-президента Максимом Бакиевым.

После произошла смена акционеров, и Генеральная прокуратура подтвердила отсутствие каких-либо обвинений в отношении новых акционеров «КыргызКредитБанка».