В собственность государства перешли 46,59 процента акций банка ЕСБ

В собственность государства перешли 46,59 процента акций ОАО «Евразийский Сберегательный Банк». Об этом сообщили в Фонде по управлению государственным имуществом.

По его данным, решением судов Кыргызстана 69,9 процента акций ОАО «Евразийский Сберегательный Банк» подлежат обращению в государственную собственность. В апреле 2017 года ФУГИ переписал в пользу государства 998 тысяч акций, что составляет 6,65 процента.

«Для обращения оставшихся 63,33 процента акций в собственность государства подано более 20 различных заявлений для отмены решений судов и признания недействительными гражданско-правовых сделок, на основании которых собственники второй и третьей очереди стали владеть акциями ОАО «Евразийский Сберегательный Банк». В результате 17 июня 2019 года в пользу государства переписано еще 39,94 процента акций банка. Таким образом на сегодня государству принадлежит 46,59 процента акций ЕСБ. Кроме того, ФУГИ ведется дальнейшая работа по снятию арестов с остальных 23,39 процента акций банка для последующей регистрации права собственности за государством», — говорится в сообщении.