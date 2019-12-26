Доходы Бишкека вырастут на 1,5 миллиарда сомов в 2020 году

Доходы Бишкека в 2020 году составят 10 миллиардов 98 миллионов 148 тысяч сомов. Об этом говорится в проекте столичного бюджета. Его планируют утвердить сегодня на очередной сессии Бишкекского городского кенеша.

Отмечается, что доходная часть вырастет на 1 миллиард 559 миллионов 525,5 тысячи сомов.

В 2020 году планируется собрать налогов на сумму 8 миллиардов 195 миллионов 983 тысячи сомов — на 676 миллионов 753 тысячи сомов больше, чем в 2019 году.

По неналоговым доходам объем прогнозируется в сумме 1 миллиард 100 миллионов 481,3 тысячи сомов. Трансферты из республиканского бюджета составят 801 миллион 683,7 тысячи сомов, в том числе 75 миллионов сомов по проекту «Безопасный город».

Еще 233 миллиона 396,1 тысячи сомов поступят по спецсредствам.