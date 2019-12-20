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Экономика

Гульнара Ускенбаева: Кыргызстан в ЕАЭС, как болванчик, со всем соглашается

«У нас государство в ЕАЭС ведет себя как болванчик и со всем всегда соглашается», — заявила сегодня на круглом столе глава Ассоциации поставщиков Гульнара Ускенбаева.

По ее словам, в случае чего правительство и Налоговая служба все время пугают бизнес ЕАЭС. На претензии всегда отвечают, что это требование союза, а не самого Кыргызстана.

«ЕАЭС — коллегиальный орган. Решения в нем принимают консенсусом. Это значит, что КР может не принимать какие-то нормы. Если мы видим, что нам это не подходит, мы можем сказать, что нам надо подумать. Но мы этого не делаем. Получается, мы тут мяукаем-мяукаем, а кабмин наверху говорит, что все хорошо, мы согласны», — сказала Гульнара Ускенбаева.

Ее поддержала и депутат Жогорку Кенеша Гульшат Асылбаева. Она напомнила, что у Кыргызстана есть представители в ЕАЭС. Однако они ничего не делают, не защищают интересы страны.
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