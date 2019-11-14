Итоги октября. Экономика Кыргызстана продолжает замедляться

Третий месяц подряд рост ВВП Кыргызстана замедляется. Прогнозы экспертов оправдываются: добыча золота снижается, за ней падают и экономические показатели. Такая тенденция сохранится до конца 2019 года.

Рост экономики все меньше

Большую часть года ВВП Кыргызстана рос хорошими темпами. Правда, эксперты не спешили радостно хлопать в ладоши. Они напоминали, что налицо эффект низкой базы. В 2018 году из-за низких объемов добычи золота и внутренний валовый продукт был небольшим. Однако в третьем квартале 2018-го на Кумторе стали добывать богатую золотом руду, что сразу сказалось на росте ВВП и промышленности.

В этом году добыча золота возросла, что сразу сказалось на состоянии экономики. Но прогнозы мировых финансовых институтов гласили: сохранить такой темп до конца 2019-го не удастся. Итоги последних трех месяцев это подтвердили. Рост есть, но не такой большой, как в начале года.

В октябре 2019 года рост ВВП по сравнению с сентябрем замедлился на 0,4 процента.

По данным Национального статистического комитета, за январь—октябрь 2019 года ВВП Кыргызстана достиг 454 миллиарда 887,7 миллиона сомов. По сравнению с 2018-м он вырос на 5,7 процента.

Рост ВВП обеспечен, в основном отраслями промышленности, строительства, сельского хозяйства и сферы услуг. Рост отраслей товарного производства по сравнению с январем-октябрем 2018-го составил 9 процентов, а отраслей, оказывающих услуги, — 2,8 процента.

Если смотреть на показатели ВВП без учета золота, то картина иная. Здесь по итогам октября небольшой, но рост — 0,1 процента.

По итогам января-октября 2019 года ВВП без учета предприятий по разработке месторождения Кумтор составил 406 миллиардов 12,6 миллиона сомов. Это уже только на 3,3 процента больше показателей 2018-го.

В структуре ВВП наибольшая доля пришлась на отрасли, оказывающие услуги, — 44,1 процента.

По сравнению с 2018-м доля услуг уменьшилась на 1,6 процента. Зато доля отраслей, производящих товары, увеличилась на 2,6 процента — до 41,7 процента.

Промышленность составила 20,3 процента ВВП, что выше аналогичного периода 2018-го на 2,2 процента. Строительство занимает 7,9 процента внутреннего валового продукта, что на 0,4 процента выше уровня 2018 года.

Производим металлы и текстиль

В промышленном производстве благодаря горнорудке отмечен рекордный рост, хотя без учета золота показатели падают.

За десять месяцев 2019 года в Кыргызстане произвели промышленной продукции на 223 миллиарда 575,1 миллиона сомов. Это на 14 процентов больше, чем в 2018-м.

В октябре по сравнению с сентябрем рост промышленности замедлился на 2,5 процента.

По данным Нацстаткома, рост объемов промышленного производства в январе-октябре 2019 года связан с увеличением производства основных металлов (на 31,7 процента), добычи металлических руд (на 21,6), текстильного производства (на 20,4), одежды (на 20,2), добычи сырой нефти и природного газа (на 13,7), угля (на 8,3 процента).

Снизилось производство нефтепродуктов (на 47,2 процента), резиновых и пластмассовых изделий (на 6,1 процента), фармацевтической продукции (на 5,2 процента).

Без предприятий по разработке месторождения Кумтор объем производства составил 118 миллиардов 201 миллион сомов и снизился на 0,8 процента. По сравнению с сентябрем 2019-го падение 0,7 процента.

Дорожает чеснок, дешевеет ГСМ

С начала года цены в Кыргызстане выросли на 1,2 процента. Пищевые продукты и безалкогольные напитки подорожали на 2,2 процента, алкогольные напитки, табачные изделия — на 3,2 процента, тарифы на услуги — на 0,5 процента.

Цены на непродовольственные товары снизились на 0,5 процента.

Рост цен и тарифов наблюдался во всех регионах республики. Наибольшее увеличение (3,7 процента) зафиксировали в Баткенской области, где подорожали пищевые продукты и безалкогольные напитки (на 6,4 процента), алкогольные напитки и табачные изделия (на 3 процента). Максимальный рост цен на непродовольственные товары наблюдался в Иссык-Кульской области (1,6 процента), тарифов на услуги — в Нарынской области (2,8 процента).

Зарплаты растут в строительстве

По данным Национального статистического комитета, средняя заработная плата в Кыргызстане достигла 16 тысяч 411 сомов.

Повышение роста среднемесячной начисленной заработной платы отмечено на предприятиях и в организациях всех видов экономической деятельности, за исключением предприятий и организаций сферы оптовой и розничной торговли, ремонта автомобилей и мотоциклов, информации и связи, транспорта и хранения грузов.

Наиболее значительное повышение среднемесячной заработной платы наблюдалось в строительстве (11 процентов), сфере профессиональной, научной и технической деятельности (10,8 процента), деятельности гостиниц и ресторанов (10,2 процента), добычи полезных ископаемых (9 процентов), водоснабжения, очистки, обработки отходов и получения вторичного сырья (7,9 процента), операций с недвижимым имуществом (6,5 процента).

По итогам третьего квартала 2019 года прожиточный минимум в Кыргызстане составил 4 тысячи 839,05 сома, для пенсионеров — 4 тысячи 318,96 сома.

Чем и с кем торгует Кыргызстан

По итогам января—августа 2019 года внешнеторговый оборот Кыргызстана составил $5 миллиардов 8,7 миллиона, что на 2,8 процента меньше показателя 2018-го. Экспорт - $1 миллиард 356,5 миллиона (рост — на 11,7 процента), а импорт — $3 миллиарда 652,2 миллиона (падение — 7,3 процента).

Больше всего Кыргызстан торгует со странами ЕАЭС — $1 миллиард 960,1 миллиона (падение — на 2,9 процента).

Эксперты прогнозируют дальнейшее замедление экономики

«Замедление экономической активности в Кыргызстане объясняется сокращением производства на месторождении Кумтор. Без его учета рост ВВП по итогам десяти месяцев 2019 года ускорился до 3,3 процента на фоне восстановления сельскохозяйственного производства и сохранения положительной динамики в строительном секторе», — прокомментировал ситуацию 24.kg главный специалист отдела экономического анализа Евразийского банка развития Анатолий Харитончик.

По его словам, в оставшиеся месяцы 2019 года уменьшение объемов добычи золота на руднике Кумтор продолжит сдерживать экономическую активность.

По итогам 2019 года рост ВВП можно ожидать на уровне в 4 процента.

Отметим, похожих прогнозов придерживаются и экономисты Европейского банка реконструкции и развития. В своем недавнем отчете они указали, что по итогам 2019 года рост экономики Кыргызстана составит 4,3 процента.