Бюджет-2020. На что Кыргызстан будет жить в следующем году

Парламент Кыргызстана начал обсуждать главный финансовый документ страны — проект бюджета на 2020-й и прогноз на 2021-2022 годы.

24.kg изучило документ, чтобы понять, как и на что республика будет жить в ближайшие годы.

Правительство полно оптимизма

Проект бюджета ежегодно считают на основе проекта социально-экономического развития страны на ближайшие годы. Готовит документ Министерство экономики. При этом вырабатывают пессимистичный, базовый и оптимистичный сценарии развития ситуации.

Проект бюджета на 2020-й рассчитали на основе оптимистического сценария.

Он предполагает, что ситуация на внешних рынках будет благоприятной. Кабмин выполнит все планы и реализует национальные проекты. Экономическая политика будет направлена на стимулирование развития отраслей, имеющих высокий экспортный потенциал, создающих рабочие места и повышающих благосостояние народа.

Ожидается, что рост экономики будет высоким. Интересно, что без учета Кумтора ВВП республики, по прогнозу, будет расти почти в два раза быстрее.

В остальном показатели без особых изменений. Кыргызстан по-прежнему останется страной, зависимой от импорта. В следующем году внешнеторговый оборот республики прогнозируют в $7 миллиардов 560 миллионов: экспорт — $2 миллиарда 60 миллионов, импорт — $5,5 миллиарда.

Среднемесячная зарплата должна достигнуть 17 тысяч 955,5 сома, а прожиточный минимум — 5 тысяч 63,6 сома.

В 2020-2022 годах рост занятого населения прогнозируют в 1 процент, снижение уровня безработицы — с 5,8 до 5,5 процента.

На что будем жить?

Согласно прогнозу Министерства финансов, доходы республиканского бюджета с учетом грантов программы государственных инвестиций в следующем году составят 163 миллиарда 710,4 миллиона сомов, или 24,5 процента ВВП. По сравнению с 2019-м они вырастут на 7,9 процента, или 11 миллиардов 948 миллионов сомов.

Налоговые поступления составят 127 миллиардов 879 миллионов сомов, неналоговые — 26 миллиардов 148,6 миллиона.

Основная доля в неналоговых доходах приходится на поступления от оказания платных услуг (10 миллиардов 749,6 миллиона сомов), дивиденды на государственный пакет акций (3 миллиарда) и прибыль Национального банка (2 миллиарда).

Поступления официальных трансфертов (программные гранты и гранты государственных инвестиций) в 2020 году ожидают на уровне 9 миллиардов 682,8 миллиона сомов. В том числе гранты от Азиатского банка развития — в 2 миллиарда 820 миллионов сомов по программе поддержки экономической диверсификации.

Гранты государственных инвестиций составят 6 миллиардов 862,8 миллиона сомов.

Сколько потратим бюджетных денег

Общий объем расходов республиканского бюджета на следующий год без учета финансовых активов установили на уровне 173 миллиардов 663,9 миллиона сомов, или 26 процентов ВВП.

Если в прошлом году Министерство финансов заявляло о сокращении планируемых расходов, то сейчас ситуация изменилась. В отличие от 2019-го, траты вырастут на 11 миллиардов 750,8 миллиона сомов.

При этом бюджет по-прежнему останется социально направленным. Общие расходы на образование, здравоохранение и социальную защиту планируют в 54 миллиарда 460 миллионов сомов. Интересно, что расходы на соцзащиту сократят на 1 миллиард 193,9 миллиона по сравнению с бюджетом этого года.

Самое большое увеличение расходов предусмотрено на образование (8 миллиардов 461 миллион сомов), а сокращение — на раздел «Экономические вопросы» (4 миллиарда 971,3 миллиона).

Траты на экономические вопросы сокращают второй год подряд и примерно на одинаковую сумму. При этом в общей структуре расходов большую часть занимают траты на государственные услуги общего назначения (30,7 процента, или 8,4 процента ВВП).

Увеличение расходов связано с выборами депутатов Жогорку Кенеша, проведением переписи населения и жилищного фонда, введением в действие Центра по координации гарантированной государством юридической помощи и содержанием департамента пробации при Министерстве юстиции.

На обслуживание государственного долга в 2020-м планируют потратить 28 миллиардов 818,8 миллиона сомов: на внешний — 16 миллиардов 163,3 миллиона, на внутренний — 12 миллиардов 655,5 миллиона.

В структуре внешнего долга преобладают платежи в долларах США — 84,7 процента.

Из-за этого волатильность на валютном рынке может стать для Кыргызстана серьезной проблемой. При повышении обменного курса доллара США к сому и кросс-курсов другой валюты (евро, японская йена, специальные права заимствования — СДР и других) есть риск нехватки бюджетных средств, заложенных для обслуживания государственного внешнего долга.

Курс доллара и мировой кризис

В 2018-м Министерство финансов при составлении бюджета значительно сократило его дефицит. В ведомстве обещали, что и в последующие годы разница между доходами и расходами будет сокращаться.

По проекту дефицит бюджета на 2020-й — 9 миллиардов 953,5 миллиона сомов, но это на 307,3 миллиона больше, чем в бюджете этого года.

Покрывать дефицит планируют как из внутренних (19 миллиардов 726,8 миллиона сомов), так и внешних (18 миллиардов 682 миллиона) источников.

По внутренним источникам предусмотрены поступления от реализации государственных ценных бумаг и возврата бюджетных ссуд. Кроме того, у правительства есть остатки средств на счетах.

Среди рисков, которые могут повлиять на экономику страны, Минфин назвал замедление темпов мировой экономики и ужесточение денежно-кредитной политики ведущими мировыми экономиками.

Кроме того, есть опасности, связанные с сохранением низкой степени диверсифицированности экономики, снижением цен на сырьевые товары, составляющие основу экспорта (волатильность цены на золото), и зависимость внутреннего рынка от импорта продовольственной группы товаров (мука, растительное масло, сахар, крупы и так далее) и ГСМ.

Традиционным риском является природно-климатический фактор, который может оказать негативное воздействие на развитие агропромышленного комплекса и энергетики.

Есть и проблемы, из-за которых бюджет может не получить ожидаемые налоги и платежи. Часть из них касается евразийского вектора республики.

Из-за вступления в силу требований об обязательной маркировке товаров в России и странах ЕАЭС есть риск недополучить таможенные платежи.

В целом проект бюджета на следующий год характеризуется социальной направленностью, наличием дефицита и необходимостью сдерживания госдолга. Кроме того, в казне недостаточно средств на реализацию проектов, способствующих экономическому росту государства.

Остаются зависимость местных бюджетов от республиканского и отсутствие полноценной автоматизированной системы управления государственными финансами.