09:16
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Экономика

За месяц уголь в Кыргызстане подорожал на 244,61 сома за тонну

Цены на уголь в октябре 2019 года по сравнению с сентябрем выросли на 244,61 сома за тонну, или 5,7 процента. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

Больше всего уголь подорожал в городах Джалал-Абаде (на 552,91 сома, или 12,6 процента), Ноокате (на 244,51 сома, или 3,4 процента) и Бишкеке (на 229,44 сома, или 5,8 процента).

В первую неделю ноября отмечено повышение розничных цен на уголь на 162,93 сома за тонну, или на 3,7 процента. Самое дорогое топливо на прошлой неделе продавали в городах Кара-Суу (8 тысяч 485,28 сома), Ноокате (7 тысяч 358,30 сома) и Баткене (7 тысяч 140,04 сома). Минимальные розничные цены отметили в Чаеке (2,5 тысячи сомов), Нарыне (3 тысячи 549,65 сома) и Балыкчи (3 тысячи 694,59 сома).
Ссылка:
просмотров: 119
Версия для печати
Материалы по теме
Самый дорогой уголь в Кыргызстане — в Баткене и Кара-Суу
За неделю уголь в Кыргызстане подорожал на 27,04 сома
Госантимонополия следит, чтобы продавцы угля не завышали цены
В Кыргызстане государство прекратило регулировать цены на уголь
Популярные новости
Продуктовая корзина Бишкека на&nbsp;9&nbsp;ноября. Сколько семья тратит на&nbsp;еду Продуктовая корзина Бишкека на 9 ноября. Сколько семья тратит на еду
Бизнес
Защищаем ребенка: устанавливаем настройки безопасности в&nbsp;соцсетях Защищаем ребенка: устанавливаем настройки безопасности в соцсетях
&laquo;Халык Банк&raquo;&nbsp;&mdash; генеральный спонсор чемпионата&nbsp;КР по&nbsp;футзалу на&nbsp;сезон 2019-2020 «Халык Банк» — генеральный спонсор чемпионата КР по футзалу на сезон 2019-2020
Счастливый четверг в&nbsp;O!Store&nbsp;&mdash; новые СКИДКИ на&nbsp;смартфоны Счастливый четверг в O!Store — новые СКИДКИ на смартфоны
Четыре выходных подряд! Устраивайтесь поудобнее, выбирайте 150 телеканалов Четыре выходных подряд! Устраивайтесь поудобнее, выбирайте 150 телеканалов
11 ноября, понедельник
09:15
Кыргызстанец Жаныбек Аматов — шестикратный призер чемпионата мира по самбо Кыргызстанец Жаныбек Аматов — шестикратный призер чемпи...
09:04
Решение о присвоении улице имени Курманбека Бакиева отменят
09:00
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
08:57
За месяц уголь в Кыргызстане подорожал на 244,61 сома за тонну
08:48
Хоккеисты из Кыргызстана со счетом 15:3 победили боснийцев в отборе на Олимпиаду
10 ноября, воскресенье
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 11 ноября: дождь
19:00
Афиша Бишкека на неделю: концерты, фестиваль балетного искусства, кинопоказы
18:30
11 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
16:00
Чудаки парковки. Патрульная служба с ними не справляется