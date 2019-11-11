За месяц уголь в Кыргызстане подорожал на 244,61 сома за тонну

Цены на уголь в октябре 2019 года по сравнению с сентябрем выросли на 244,61 сома за тонну, или 5,7 процента. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

Больше всего уголь подорожал в городах Джалал-Абаде (на 552,91 сома, или 12,6 процента), Ноокате (на 244,51 сома, или 3,4 процента) и Бишкеке (на 229,44 сома, или 5,8 процента).

В первую неделю ноября отмечено повышение розничных цен на уголь на 162,93 сома за тонну, или на 3,7 процента. Самое дорогое топливо на прошлой неделе продавали в городах Кара-Суу (8 тысяч 485,28 сома), Ноокате (7 тысяч 358,30 сома) и Баткене (7 тысяч 140,04 сома). Минимальные розничные цены отметили в Чаеке (2,5 тысячи сомов), Нарыне (3 тысячи 549,65 сома) и Балыкчи (3 тысячи 694,59 сома).