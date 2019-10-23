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Экономика

Контрабанда ГСМ. В Кыргызстане введен запрет на ввоз нефти автотранспортом

Премьер-министр распорядился ввести временный запрет на ввоз автотранспортом некоторых видов нефти и нефтепродуктов на территорию Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

«Наблюдается ввоз в Кыргызстан хозяйствующими субъектами нефтепродуктов для дальнейшей их реализации на автозаправочных станциях, документально оформленные как товарные позиции. ​В дальнейшем ввезенные таким способом нефтепродукты реализуются на рынке по более низкой цене — в среднем на 15-20 процентов, поэтому с этих объемов контрабандных нефтепродуктов не уплачивается акцизный налог»​,  признали в правительстве.

Мораторий направлен на сокращение теневой экономики и ввоза нефтепродуктов в республику без соответствующего учета и оформления.

Только по официальным данным, в 2018 году выявлено 73 факта контрабанды. Объем задержанных ГСМ составил 146 тысяч 530 литров. Доля теневого оборота нефтепродуктов за 10 месяцев 2018 года составила 25,2 процента, или более 12 миллионов сомов из всего объема ввозимых ГСМ.

Напомним, Налоговая служба ранее сообщила, что 1 января 2020 года все автозаправочные станции (АЗС) начнут применять автоматизированную систему учета отпуска нефтепродуктов.
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