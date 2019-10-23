Контрабанда ГСМ. В Кыргызстане введен запрет на ввоз нефти автотранспортом

Премьер-министр распорядился ввести временный запрет на ввоз автотранспортом некоторых видов нефти и нефтепродуктов на территорию Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

«Наблюдается ввоз в Кыргызстан хозяйствующими субъектами нефтепродуктов для дальнейшей их реализации на автозаправочных станциях, документально оформленные как товарные позиции. ​В дальнейшем ввезенные таким способом нефтепродукты реализуются на рынке по более низкой цене — в среднем на 15-20 процентов, поэтому с этих объемов контрабандных нефтепродуктов не уплачивается акцизный налог»​, — признали в правительстве.

Мораторий направлен на сокращение теневой экономики и ввоза нефтепродуктов в республику без соответствующего учета и оформления.