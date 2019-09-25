Контрабанда ГСМ. На всех АЗС установят автоматизированную систему учета

С 1 января 2020 года все автозаправочные станции (АЗС) начнут применять автоматизированную систему учета отпуска нефтепродуктов. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

По ее данным, требование прописано в постановлении правительства об учете нефти и нефтепродуктов в Кыргызстане для контроля этого рынка.

«Оптовая продажа возможна исключительно при условии владения на праве собственности или иных законных основаниях базой нефтепродуктов или резервуаров. Розничная продажа — только на автозаправочных станциях при условии их обеспечения контрольно-кассовыми машинами, оборудованием (колонками) и автоматизированной электронной системой отпуска нефтепродуктов», — подчеркнули в Налоговой.

Особенность автоматизированной электронной системы отпуска нефтепродуктов — невозможность заправки топлива клиенту без оплаты и выхода кассового чека с контрольно-кассовой машины. Без этого на колонке не сработает сигнал о выдаче нефтепродукта.

Система при отпуске нефтепродукта на АЗС позволяет в режиме реального времени передавать эту информацию на сервер Налоговой службы.

Бизнесмены самостоятельно закупят, установят и будут обслуживать автоматизированную систему учета отпуска нефтепродуктов на АЗС. Она должна соответствовать техническим требованиям. В случае несоответствия требованиям о взаимодействии автоматизированной электронной системы отпуска нефтепродуктов и ККМ на АЗС запретят розничную продажу нефтепродуктов.

«Для субъектов, досрочно установивших автоматизированную систему учета отпуска нефтепродуктов на АЗС, проведение процедуры распломбирования и опломбирования люка слива нефтепродуктов на АЗС и АГЗС не требуется. Предприниматели, занимающиеся производством, импортом и реализацией нефтепродуктов, должны оформлять через личный кабинет информационной системы Налоговой службы электронную сопроводительную накладную для отгрузки нефтепродуктов по технологической цепочке. Документ должен содержать сведения о нефтепродукте, отправителе, получателе и транспортном средстве, осуществляющем доставку, и иные данные», — заключили в Налоговой службе.