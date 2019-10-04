Налоговую декларацию с опозданием сдали 1,2 тысячи госслужащих

На 3 октября 2019 года Единую налоговую декларацию несвоевременно сдали 1 тысяча 202 государственных и муниципальных служащих. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

По ее данным, больше всего опоздавших со сдачей ЕНД приходится на служащих и специалистов муниципальных и местных органов власти — 980 декларантов.

В списках также оказались сотрудники Государственной регистрационной службы (25), Жогорку Кенеша (22), Министерства труда и социального развития (16), Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства (16), Минфина (13), ГНС (12).

Кроме того, с опозданием представили данные сотрудники Министерства сельского хозяйства и мелиорации (10), Государственной инспекции по экологической и технической безопасности (10), МЧС (7), Минюста (7), Министерства культуры, информации и туризма (7), Таможенной службы (6), Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования (6), МИД (6), Управления делами президента и правительства КР (6) и других органов.

В том числе опоздали с подачей декларации депутаты Жунус уулу Алтынбек, Аида Исмаилова, Жыргалбек Турускулов, Зарылбек Рысалиев, Жылдыз Мусабекова.