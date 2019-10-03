«Открыто приводятся нелицеприятные данные, что победившая в тендере на поставку импортного угля на ТЭЦ Бишкека компания «КонтактУглеПром» — реинкарнация компаний «Рассвет компани» и «Прогресс компани», — заявил сегодня в 24.kg исполнительный директор Союза предпринимателей Кыргызстана Эрлан Ерешеев.

По его словам, в августе 2019 года провели конкурс на поставку каменного угля на ТЭЦ Бишкека. Он проводился двухпакетным одноэтапным методом. В результате заявки четырех компаний из пяти отклонили на этапе квалификационного отбора. Это действие вызывает сомнение в честности и прозрачности конкурса.

Бизнесмены считают, что тендер на поставку импортного угля на ТЭЦ Бишкека прошел несправедливо.

Они видят в нем элементы коррупции и заинтересованности отдельных лиц, так или иначе влияющих на результаты конкурса.

«Стоимость угля, предложенного победителем, на 60 миллионов сомов выше, чем у других претендентов. Компания не в полной мере выдержала заявленные технические и квалификационные требования. Представленные документы вызывают сомнения», — отметил Эрлан Ерешеев.

Так, в условиях конкурса указали, что компания-претендент должна иметь опыт выполнения аналогичных видов работ на сумму не менее 20 процентов от заявки, или 284 миллиона сомов. Компании должны были приложить сканированные копии договоров, которые доказывали бы поставки угля.

«Компания «КонтактУглеПром» представила копию документов при полном отсутствии доказательств объема выполненных работ, стоимости поставок и других отчетов. Представленные восемь договоров подписаны с 27 июля по 1 августа 2018 года, то есть в течение четырех дней подряд, что уже должно вызывать сомнения в подлинности представленных данных. При анализе выяснили, что «КонтактУглеПром» имеет задолженность по представленным договорам», — рассказал исполнительный директор Союза предпринимателей КР.

Бизнес настораживает и то, что в собственности у «КонтактУглеПрома» нет долгосрочных активов и основных средств. В Союзе предпринимателей опасаются, что при неисполнении договорных обязательств с нее просто невозможно будет что-то взыскать.

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«Мы считаем, что тендер инсценировали под заранее определенный результат. Мы отправили президенту Кыргызстана официальное обращение на этот счет с просьбой обратить внимание на проблему и вмешаться в назревающий спор. Мы считаем, что результаты конкурса нужно отменить», — заключил Эрлан Ерешеев.

Напомним, одним из поставщиков угля для столичной ТЭЦ на осенне-зимний отопительный сезон — 2019/20 выбрали ТОО «КонтактУглеПром». Компания готова поставить 400 тысяч тонн угля марок Д, ДГ и Г за 1 миллиард 27,2 миллиона сомов. Отметим, изначально на закупку угля «Электрические станции» закладывали 1 миллиард 420 миллионов сомов.

На протяжении нескольких лет на ТЭЦ Бишкека покупают шабыркульский уголь через посредническую компанию «Прогресс компани». «Электрические станции» не могут договориться с АО «Шабыркуль комир», так как предприятие готово сотрудничать на условиях полной предоплаты. Выплатить такую сумму энергетики не в состоянии.

В этом году организация не участвует в тендере. Следственная группа Военной прокуратуры Кыргызстана в рамках расследования уголовных дел вручила бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву уведомления о подозрении в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений. Его обвиняют в создании противоправной устойчивой связи с должностными лицами государственных органов и энергокомпаний, организации коррупции при поставке угля на ТЭЦ столицы и лоббировании интересов ОсОО «Прогресс компани».