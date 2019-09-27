Народное собрание по Джерую отменили из-за слухов о провокациях

Народное собрание по золоторудному месторождению Джеруй, запланированное на 1 октября, отменили. Об этом на пресс-конференции в 24.kg сообщили его организаторы.

По их словам, они получили информацию об угрозе срыва мероприятия и его использовании в политических целях.

«Мы не можем назвать имена, но, видимо, среди нас тоже были люди, которые преследовали свои цели. Есть информация о возможных провокациях, мы не можем рисковать спокойствием людей, которые нам доверились», — заявил Эльдияр Аттокуров.

Он отметил, что 1 октября в Таласе народный курултай тоже намерен провести собрание. «Мы заявляем, что мы не с ними. У нас нет политических целей. Нас беспокоит экология и благополучие региона», — сказал он.

В повестке народного собрания стояло три вопроса: законность проведения конкурса по месторождению Джеруй, государственная доля в месторождении, изменение закона о природных ресурсах.