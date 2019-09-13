Уголь Турука. Месторождение досталось компании, созданной всего месяц назад

Лицензия на разработку месторождения каменного угля Турук досталась компании, созданной всего месяц назад. 24.kg разбиралось: кому и зачем.

В 60 раз дороже стартовой цены

Аукцион на разработку каменноугольного месторождения Турук прошел еще 5 сентября 2019 года. Однако в Государственном комитете промышленности, энергетики и недропользования сообщили об этом лишь накануне.

По данным ГКПЭН, при стартовой цене в $3 тысячи 262 компания-победитель предложила за лицензию почти в 63 раза больше — $205 тысяч.

Всего в аукционе участвовали ОсОО «Ырыс Кен», ОсОО «Дигитл Трейд», ОсОО «Майнинг ресурс» и ОсОО «Нукер Бишкек». Самую большую цену предложила компания «Ырыс Кен». Ее и признали победителем конкурса.

Запасы на месторождении оцениваются в 536 тысяч тонн. Уголь Турука считается одним их самых качественных в Кыргызстане.

Углепроявление Турук было открыто в 1951 году в Ак-Талинском районе Нарынской области. По результатам поисково-оценочных работ 1994-го подсчитаны запасы месторождения и выделен участок для открытой отработки.

В 1995 году начаты эксплутационные работы фирмами «Сардар» и «Беш-Сары». В 1995-м на месторождении Турук добыто 5,7 тысячи тонн угля.

Это месторождение обеспечивает треть потребности Нарынской области в топливе.

Митинги, скандалы и депутат

В октябре 2016 года ГКПЭН выставил на конкурс лицензию на разработку месторождения Турук. Однако в день аукциона местные жители устроили митинг. Они заявили, что конкурс незаконный.

Сельчане были недовольны тем, что в тендере участвовала компания «Сардар», аффилированная с депутатом Жогорку Кенеша Камчыбеком Жолдошбаевым.

В ноябре 2016 года в центре Ак-Талинского района — селе Баетове — люди снова митинговали из-за отсутствия доступа к углю с месторождения Турук. Из-за малых объемов добычи населению просто не хватало топлива.

Читайте по теме Кругом аффилированность. Как чиновники и депутаты оправдываются

Скандал вокруг месторождения вновь разгорелся в ноябре 2017 года. Тогда на заседании Жогорку Кенеша Камчыбек Жолдошбаев потребовал проверить работу полномочного представителя правительства в Нарынской области. Он заявил, что в регионе нет угля.

В ответ полномочное представительство заявило, что сам депутат, имея угольную компанию, не выполнил условий добычи.

Оказалось, что у Камчыбека Жолдошбаева как минимум две компании, специализирующиеся на добыче угля, — «Беш-Сары» и «Сардар». В них депутат числится учредителем.

Согласно базе данных ГКПЭН, ОсОО «Сардар» до сих пор владеет двумя лицензиями на разработку угля на месторождении Турук.

При этом срок действия одной лицензии истек 29 апреля 2019 года, а вторая действительна до 19 августа 2029-го. На портале «Открытый бюджет» указывается, что компания с 2013 по 2018 год заплатила налогов и платежей 1 миллион 39,4 тысячи сомов.

Кому достался уголь

Согласно данным Министерства юстиции Кыргызстана, ОсОО «Ырыс Кен» создано всего месяц назад.

Руководителем компании значится Жыргалбек Сыдыков, а учредителем — Минбаев Нурмухамед Бакирдинович. Компания зарегистрирована в Сокулукском районе Чуйской области. Данных об уплате компанией налогов нет.

Компанию — победителя конкурса на разработку месторождения Турук создали почти на месяц позже объявления о самом проведении конкурса.

ГКПЭН официально объявило о проведении аукциона при представлении лицензии на право пользования недрами месторождения Турук 22 июля, а компания, выигравшая конкурс, создана 14 августа.

В базе данных Минюста на Нурмухамеда Минбаева зарегистрированы 22 компании. Все они занимаются разными видами деятельности. В том числе ОсОО «Кенч Строй», которое занимается также добычей каменного угля. Многим жителям Ак-Талинского района Нарынской области это ОсОО хорошо знакомо.

В 2016 году Госкомитет промышленности, энергетики и недропользования через суд лишил лицензии на разработку Турука ОсОО «Кенч Строй».

Правда, тогда компанию возглавлял Кылыч Исамамбетов. После перерегистрации ее руководителем, так же как и в «Ырыс Кенче», числится Жыргалбек Сыдыков.

Нурмухамед Минбаев также является учредителем компании Alpha mining, которая занимается добычей и обогащением руд драгоценных (благородных) металлов.

Кроме того, вместе с Болотом Аджыпапаровым и Абдыкадыр уулу Бектуром владеет собственным телевидением — компанией «Нур Продакшн».

В открытых источниках есть информация, что в 2015 году Нурмухамед Минбаев был кандидатом в депутаты Жогорку Кенеша от партии «Замандаш».

Жыргалбек Сыдыков, по информации Минюста, является учредителем в четырех компаниях. Ни одна из них добычей каких-либо полезных ископаемых не занимается.