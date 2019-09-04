Сколько заплатит Centerra Gold по новому соглашению с Кыргызстаном?

Правительство объявило о значительном улучшении позиций Кыргызстана в окончательном варианте нового стратегического соглашения с канадской золотодобывающей компанией Centerra Gold Inc.
Кабмину удалось договориться о дополнительных платежах на $63 миллиона в 2017-2026 годах (согласно текущему сроку службы рудника «Кумтор»). Если в 2017 году была договоренность о $87 миллионах, то в итоге сумма увеличилась почти в 1,7 раза, достигнув $150 миллионов.
О стратегическом соглашении
Чтобы понять, на каких условиях будут сотрудничать Кыргызстан и «Центерра», надо вспомнить детали предыдущего договора, заключенного между правительством и инвестором.
Так, по соглашению «Центерра» обязалась единовременно выделить $50 миллионов на создание Фонда развития природы и на протяжении последующих 10 лет, до завершения срока эксплуатации рудника, ежегодно перечислять в него по $2,7 миллиона.
По части здравоохранения инвестор решил профинансировать покупку современного оборудования для онкобольных. На него «Центерра» выделила $10 миллионов, семь из которых перевела еще в 2017 году.
Наконец, третий важный пункт сентябрьского соглашения 2017 года касался возобновления двухгодичной программы геологоразведки на руднике, на которую инвестор выделил в 2018 году $18 миллионов.
В этом вопросе разногласий у сторон не было вообще. Разведывать недра нужно, потому что от этого напрямую зависит срок службы высокогорного рудника и всей страны после 2026 года, когда имеющиеся запасы подземных богатств исчерпают.
Дополнительные деньги без обязательств
После утверждения нового состава кабинета министров правительство Мухаммедкалыя Абылгазиева решило скрупулезно изучить договор. Переговоры с канадским партнером возобновились. И, на первый взгляд, стороны никак не могли прийти к согласию — время шло, а крайний срок исполнения стратегического соглашения все откладывали.
В августе 2019 года после визита представителей «Центерры» заявление кабмина расставило все по своим местам. В правительстве рассказали, на каких условиях, вдобавок к имеющимся договоренностям, Кыргызстан готов продолжить сотрудничество с крупнейшим партнером.
Ежегодный экологический платеж в $2,7 миллиона (помимо единовременной выплаты в $50 миллионов в Фонд развития природы) компания увеличила на $1 миллион. В итоге общая сумма отчислений в 2017-2026 годах должна составить $37 миллионов.
В течение 2019 года «Центерра» также выплатит остаток ($3 миллиона) для поддержки онкологической службы Кыргызстана.
Новый ключевой пункт в соглашении — финансирование Фонда социального партнерства по развитию регионов.
В правительстве рассказали, чем займется эта организация, решение о создании которой Мухаммедкалый Абылгазиев уже подписал.
Общественный фонд будет поддерживать и финансировать мероприятия и проекты, направленные на создание условий для развития экотуризма. Особое внимание уделят инвестиционным проектам, поддержке и открытию новых региональных предприятий, ориентированных на экспорт, инновационные технологии, возобновляемые источники энергии, переработку сельхозпродукции и сборочное производство.
В 2019-2020 годы компания обязуется перечислить региональному фонду $10 миллионов.
Кроме того, «Кумтор» будет ежегодно делать взносы в размере 0,4 процента от совокупного годового дохода. В итоге в 2019-2026 годах эта сумма составит около $30 миллионов.
Заключительный пункт — геологоразведка. Учитывая положительные результаты проведенных геологоразведочных работ и успешные переговоры с правительством страны, совет директоров «Центерры» решил дополнительно вложить в разведку недр $6 миллионов в 2019 году.
В итоге общая сумма инвестиций по двухгодичной геологоразведочной программе составит $24 миллиона.
Это солидная сумма даже для «Кумтора» — максимальный размер инвестиций в геологоразведку был в 2005 году — $14,6 миллиона. При хороших результатах геологоразведки появится возможность продлить срок службы рудника еще на несколько лет.
Это означает, что компания «Кумтор» и более 600 ее подрядчиков продолжат обеспечивать основу промышленности и экспорта Кыргызстана, сохранятся рабочие места, а, возможно, появятся и новые.
Если суммировать все основные дополнительные платежи, выгода для Кыргызстана от стратегического соглашения с канадским инвестором составит свыше $150 миллионов, из которых свыше $77 миллионов, включая $7 миллионов для Фонда развития онкологии, поступят до конца 2019 года.
На что пойдут деньги фондов
На одном из последних совещаний по новым договоренностям с Centerra Gold Мухаммедкалый Абылгазиев заявил, что правительство обеспечит открытую и прозрачную работу создаваемых по стратегическому соглашению фондов и эффективное освоение выделяемых средств.
Работать фонды будут исключительно в интересах граждан, защиты экологии и развития регионов с привлечением в качестве наблюдателей депутатов Жогорку Кенеша, представителей общественных институтов и экспертов.
Особое внимание глава правительства обратил и на то, что за более чем 22-летнюю историю работы рудника «Кумтор» впервые выделяются значительные средства на природоохранные мероприятия.
Важно, что все новые платежи являются дополнительными.
По итогам 2018 года платежи «Кумтора» в Кыргызстане (включая налоги, плату за аффинаж и местным поставщикам за товары и услуги, выплаты по инфраструктуре, благотворительность и прочее) превысили $301 миллион. За первое полугодие 2019-го — свыше $60,6 миллиона.
Всего за время работы компании с 1994 по 2018 год ее выплаты в Кыргызстане превысили $3 миллиарда 774 миллиона.