Сколько заплатит Centerra Gold по новому соглашению с Кыргызстаном?

Правительство объявило о значительном улучшении позиций Кыргызстана в окончательном варианте нового стратегического соглашения с канадской золотодобывающей компанией Centerra Gold Inc.

Кабмину удалось договориться о дополнительных платежах на $63 миллиона в 2017-2026 годах (согласно текущему сроку службы рудника «Кумтор»). Если в 2017 году была договоренность о $87 миллионах, то в итоге сумма увеличилась почти в 1,7 раза, достигнув $150 миллионов.

О стратегическом соглашении

Чтобы понять, на каких условиях будут сотрудничать Кыргызстан и «Центерра», надо вспомнить детали предыдущего договора, заключенного между правительством и инвестором.

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В сентябре 2017 года после долгих переговоров с канадским партнером прежнему кабинету министров Кыргызстана удалось добиться определенных выгод по проекту «Кумтор». Стороны заключили стратегическое соглашение, в основу которого легли вопросы экологии, здоровья нации и будущего рудника.

Так, по соглашению «Центерра» обязалась единовременно выделить $50 миллионов на создание Фонда развития природы и на протяжении последующих 10 лет, до завершения срока эксплуатации рудника, ежегодно перечислять в него по $2,7 миллиона.

По части здравоохранения инвестор решил профинансировать покупку современного оборудования для онкобольных. На него «Центерра» выделила $10 миллионов, семь из которых перевела еще в 2017 году.

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В феврале 2019-го Кыргызстан выбрал победителя тендера — эстонскую компанию, с которой подписал договор на поставку двух линейных ускорителей. Глава Минздрава Космосбек Чолпонбаев пообещал, что в начале 2020 года на процедуры лучевой терапии можно будет записывать пациентов.

Наконец, третий важный пункт сентябрьского соглашения 2017 года касался возобновления двухгодичной программы геологоразведки на руднике, на которую инвестор выделил в 2018 году $18 миллионов.

В этом вопросе разногласий у сторон не было вообще. Разведывать недра нужно, потому что от этого напрямую зависит срок службы высокогорного рудника и всей страны после 2026 года, когда имеющиеся запасы подземных богатств исчерпают.

Дополнительные деньги без обязательств

Фото «Кумтор Голд Компани». Золотоизвлекательная фабрика

После утверждения нового состава кабинета министров правительство Мухаммедкалыя Абылгазиева решило скрупулезно изучить договор. Переговоры с канадским партнером возобновились. И, на первый взгляд, стороны никак не могли прийти к согласию — время шло, а крайний срок исполнения стратегического соглашения все откладывали.

В августе 2019 года после визита представителей «Центерры» заявление кабмина расставило все по своим местам. В правительстве рассказали, на каких условиях, вдобавок к имеющимся договоренностям, Кыргызстан готов продолжить сотрудничество с крупнейшим партнером.

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Кабинету министров Мухаммедкалыя Абылгазиева удалось договориться об увеличении финансирования проектов в Кыргызстане еще на $63 миллиона. При этом, по словам главы правительства, Кыргызстан «не взял на себя ни одного дополнительного обязательства».

Ежегодный экологический платеж в $2,7 миллиона (помимо единовременной выплаты в $50 миллионов в Фонд развития природы) компания увеличила на $1 миллион. В итоге общая сумма отчислений в 2017-2026 годах должна составить $37 миллионов.

В течение 2019 года «Центерра» также выплатит остаток ($3 миллиона) для поддержки онкологической службы Кыргызстана.

Новый ключевой пункт в соглашении — финансирование Фонда социального партнерства по развитию регионов.

В правительстве рассказали, чем займется эта организация, решение о создании которой Мухаммедкалый Абылгазиев уже подписал.

Общественный фонд будет поддерживать и финансировать мероприятия и проекты, направленные на создание условий для развития экотуризма. Особое внимание уделят инвестиционным проектам, поддержке и открытию новых региональных предприятий, ориентированных на экспорт, инновационные технологии, возобновляемые источники энергии, переработку сельхозпродукции и сборочное производство.

В 2019-2020 годы компания обязуется перечислить региональному фонду $10 миллионов.

Кроме того, «Кумтор» будет ежегодно делать взносы в размере 0,4 процента от совокупного годового дохода. В итоге в 2019-2026 годах эта сумма составит около $30 миллионов.

Заключительный пункт — геологоразведка. Учитывая положительные результаты проведенных геологоразведочных работ и успешные переговоры с правительством страны, совет директоров «Центерры» решил дополнительно вложить в разведку недр $6 миллионов в 2019 году.

В итоге общая сумма инвестиций по двухгодичной геологоразведочной программе составит $24 миллиона.

Это солидная сумма даже для «Кумтора» — максимальный размер инвестиций в геологоразведку был в 2005 году — $14,6 миллиона. При хороших результатах геологоразведки появится возможность продлить срок службы рудника еще на несколько лет.

Это означает, что компания «Кумтор» и более 600 ее подрядчиков продолжат обеспечивать основу промышленности и экспорта Кыргызстана, сохранятся рабочие места, а, возможно, появятся и новые.

Если суммировать все основные дополнительные платежи, выгода для Кыргызстана от стратегического соглашения с канадским инвестором составит свыше $150 миллионов, из которых свыше $77 миллионов, включая $7 миллионов для Фонда развития онкологии, поступят до конца 2019 года.

На что пойдут деньги фондов

На одном из последних совещаний по новым договоренностям с Centerra Gold Мухаммедкалый Абылгазиев заявил, что правительство обеспечит открытую и прозрачную работу создаваемых по стратегическому соглашению фондов и эффективное освоение выделяемых средств.

Работать фонды будут исключительно в интересах граждан, защиты экологии и развития регионов с привлечением в качестве наблюдателей депутатов Жогорку Кенеша, представителей общественных институтов и экспертов.

Особое внимание глава правительства обратил и на то, что за более чем 22-летнюю историю работы рудника «Кумтор» впервые выделяются значительные средства на природоохранные мероприятия.

Важно, что все новые платежи являются дополнительными.

По итогам 2018 года платежи «Кумтора» в Кыргызстане (включая налоги, плату за аффинаж и местным поставщикам за товары и услуги, выплаты по инфраструктуре, благотворительность и прочее) превысили $301 миллион. За первое полугодие 2019-го — свыше $60,6 миллиона.