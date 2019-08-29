Нацэнергохолдинг решил сократить штат и поднять зарплату

К концу 2020 года сократят две тысячи сотрудников Нацэнергохолдинга. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель государственной компании Айтмамат Назаров.

Он отметил, что никого специально увольнять и сокращать рабочие места не будут.

«Мы используем естественный способ сокращения штата. У нас большая текучесть кадров: в год по собственному желанию уходят 1,5-1,6 тысячи человек. Мы на их место не будем набирать новые кадры, а заработные платы распределим между оставшимися сотрудниками», — рассказал Айтмамат Назаров.

По его словам, ему удалось оптимизировать расходы компании, сэкономив 2 миллиарда сомов. «Это, можно сказать, мое первое достижение на посту председателя», — отметил Айтмамат Назаров.

Айтмамата Назарова назначили председателем ОАО «Нацэнергохолдинг» в мае 2019 года.