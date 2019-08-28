Экономический рост в Кыргызстане замедлится осенью

В начале осени 2019 года эффект низкой базы в золоторудном секторе будет исчерпан, что обусловит замедление темпов экономического роста в Кыргызстане. Об этом 24.kg сообщила аналитик отдела экономического анализа Евразийского банка развития Айгуль Бердигулова.

По ее словам, основной вклад в развитие экономики вносит производство золота на месторождении Кумтор. Без учета «Кумтора» ВВП растет на фоне укрепления показателей строительного сектора и розничной торговли. В августе 2019 года тенденция восстановления экономической активности продолжится. Об этом говорит возросший оптимизм экономических агентов в отношении краткосрочных перспектив в экономике.

«По итогам 2019 года мы ожидаем увеличение ВВП на 4 процента. По нашим оценкам, эффект низкой базы полностью исчерпает себя к концу третьего квартала 2019 года. Это в определенной степени будет способствовать восстановлению в производственном секторе. При этом до конца 2019 года динамика инвестиций продолжит формироваться при активном участии государственного сектора», — заключила Айгуль Бердигулова.