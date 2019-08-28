Поступления по соглашению с Centerra Gold увеличили до $150 миллионов

Правительство Кыргызстана увеличило финансовые поступления по стратегическому соглашению с Centerra Gold до $150 миллионов. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата кабмина.

По его данным, премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев провел совещание по механизмам работы Фонда развития природы и Фонда социального партнерства по развитию регионов, создаваемых в рамках стратегического соглашения между правительством и компанией Centerra Gold.

Премьер-министр сообщил, что стратегическое соглашение вступило в силу. Он отметил большое значение «Кумтора» для экономики страны с его долей в ВВП около 9 процентов и около 18 процентов в объеме промышленного производства.

В первом полугодии 2019 года на «Кумторе» произвели 9,37 тонны золота. Компания перечислила налогов и обязательных платежей на сумму более 4,22 миллиарда сомов.

«Вступивший в силу документ подписан 11 сентября 2017 года и содержал перечень взаимных обязательств, который сторонам надо было выполнить, чтобы соглашение вступило в силу. Общая сумма поступлений по нему до 2026 года составила $87 миллионов. Но в результате длительных дополнительных переговоров сумму увеличили до $150 миллионов, включая средства на геологоразведку», — отметил премьер-министр.

До конца 2019 года Кыргызстан получит свыше $77 миллионов, включая поступившие $7 миллиона в Фонд развития онкологии.

Премьер-министр подчеркнул, что правительство обеспечит открытую и прозрачную работу фондов и эффективное освоение выделяемых средств.

«Финансовые средства фондов должны использовать строго по целевому назначению. По некоторым направлениям должен применяться механизм возвратности средств, включая получение инвестиционных доходов от средств фондов. Их деятельность будет созвучна с масштабной работой по развитию регионов, инициированной президентом Сооронбаем Жээнбековым, и создаст дополнительные возможности для реализации важных проектов в регионах», — подчеркнул Мухаммедкалый Абылгазиев.

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По мнению главы правительства, только открытая совместная работа позволит повысить доверие граждан к деятельности крупнейшего производственного проекта, потому что все процессы вокруг месторождения Кумтор всегда вызывали широкий общественный резонанс.

«Именно такая совместная работа и мирное урегулирование споров с инвесторами должны стать показателем улучшения инвестиционного климата страны. Это важное событие для инвесторов, работающих в Кыргызстане. Работа предприятия «Кумтор» должна стать более экономически эффективной, чтобы использовать весь потенциал рудника в интересах нашего народа при сохранении экологической безопасности, особенно после прекращения активной деятельности на руднике», — отметил Мухаммедкалый Абылгазиев.

Глава правительства поручил ответственным государственным органам контролировать соблюдение условий соглашения, международных экологических стандартов и законодательства Кыргызстана.