Задолженность по налогам в Кыргызстане составила 4,4 миллиарда сомов

На 1 июля 2019 года сумма налоговой задолженности по республике составила 4 миллиарда 483,6 миллиона сомов. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

По ее данным, фискальные органы за шесть месяцев провели работу по принудительному взысканию налоговой задолженности. В результате в бюджет поступило 2 миллиарда 549 миллионов сомов, что на 733,1 миллиона сомов, или 40,4 процента, больше, чем в 2018-м.

Безнадежная налоговая задолженность в Кыргызстане составляет 2 миллиарда 871,9 миллиона сомов.

«Налогоплательщикам вручено 48 тысяч 943 налоговых решения на 4 миллиарда 720,4 миллиона сомов. Из них взыскано 1 миллиард 755,9 миллиона сомов по врученным 34 тысячам 36 решениям. Кроме того, выставлено 1 тысяча 901 налогово-платежное требование на расчетные счета налогоплательщиков на 1 миллиард 860 миллионов сомов, что на 14 требований, или на 674,8 миллиона сомов, больше показателя 2018 года. Из них взыскано 11,4 миллиона сомов», — подчеркнули в ГНС.

Кроме того, для взыскания задолженности произведены 2 тысячи 619 описей имущества на 488,1 миллиона сомов. От реализации имущества по 178 материалам взыскано 8,9 миллиона сомов.

«За несвоевременную уплату налогов в бюджет наложено 2 тысячи 303 административных штрафа на 5,9 миллиона сомов, из них взыскано 4,7 миллиона сомов. При этом налоговые органы, согласно порядку признания и списания безнадежной задолженности налогоплательщика, утвержденного постановлением правительства, списали задолженность 241 субъекта на 54,8 миллиона сомов», — заключили в ГНС.