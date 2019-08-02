Если посмотреть на то, как власти заботятся о туризме, то можно уверенно сказать: он развивается не благодаря им, а вопреки всему — скандалам, бюрократии, отсутствию сервиса и международным судам.

По данным Нацстаткома, в Кыргызстане зарегистрировано 112,1 тысячи хозяйствующих субъектов, работающих в сфере туризма.

«Аэроэкспрессы» не у дел

Фото из интернета. Шаттл-басы в аэропорту «Манас»

В 2018 году Кыргызстан наконец-то сделал первый шаг в сторону развития. Из аэропорта «Манас» стало возможно добираться в Бишкек на комфортабельных шаттл-басах «Аэроэкспресс».

Однако вместо поддержки чиновники задушили полезный, удобный и нужный проект.

После запуска проекта почти сразу появились недовольные. Чуйское автотранспортное управление настаивало, что шаттл-басы дублируют маршрут № 380 и это создает конфликтные ситуации, вызывает недовольство водителей, работающих на нем.

После того как на проблему обратили внимание СМИ, шаттл-басы все-таки стали работать. Правда, ненадолго. Бюрократия и нежелание помочь в развитии полезного для туристической отрасли проекта сделали свое дело.

С февраля 2019 года проект «Аэроэкспресс» временно приостановили.

В последние несколько месяцев шаттл-басы встречали в основном пассажиров из Оша. Люди только начали привыкать, как он перестал работать. Чиновники вину за такое положение дел возложили на бизнес.

«Со стороны Министерства транспорта все проблемы решили, создали условия. Но ничего не окупилось, ездить стало невыгодно, поэтому проект закрыли», — рассказали 24.kg в Минтрансе.

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Однако руководитель компании Нурбек Турсунбаев рассказал, что на самом деле стало с проектом. На сегодня он не закрыт, а только приостановлен: решается вопрос с финансированием. Кроме того, нужно разрешение от властей на регулярные перевозки.

«Мне до сих пор звонят клиенты, хотят работать. Однако требуются средства для запуска проекта, необходимы вложения. Ведь он затратный. Также нужна поддержка чиновников. Я неоднократно обращался к городским властям с просьбой разрешить регулярные перевозки. Но они отказывают на основании того, что тарифная сетка не может быть выше 17 сомов», — рассказал Нурбек Турсунбаев.

Чиновники ссылаются на нарушения закона о конкуренции. Якобы шаттл-басы будут мешать работе маршрута № 380. При этом почему-то забывают, что закон дает пассажиру право самому выбирать, каким транспортом пользоваться.

Власти не дали гражданам права решать, как добираться в аэропорт: за 17 сомов на обычной маршрутке или за 120 сомов на шаттл-басе.

Это не говоря о том, что во всем цивилизованном мире действуют подобные маршруты. И только у нас туристы должны ехать из аэропорта либо втридорога на такси, либо трястись в пригородной маршрутке за 17 сомов.

«Надеюсь, власти все-таки сделают исключение в законодательстве из-за значимости туристической отрасли. Если они дадут мне регулярные рейсы с остановочными пунктами, то мы готовы снова запустить проект в течение месяца», — подчеркнул Нурбек Турсунбаев.

Вот только будут ли чиновники реально помогать проекту, а не традиционно кивать друг на друга, ничего при этом реально не делая?

Скандалы и суды

Фото из интернета. Пансионат «Рохат НБУ»

Туризм занимает 5 процентов ВВП страны. В 2018 году в Кыргызстане побывало около 7 миллионов иностранных граждан. К концу 2019-го ожидается, что цифра достигнет 7,5 миллиона. Поступления налогов в бюджет республики от туризма в 2018-м составили 107 миллионов 54,9 тысячи сомов.

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Но то ли эту сумму чиновники и политики не считают такой уж существенной, то ли таким изощренным способом рекламируют страну, но ежегодно в преддверии сезона случается какой-либо туристический скандал.

В этом году страсти разгорелись вокруг проекта по добыче урана в Иссык-Кульской области.

После массовых протестов от идеи отказались. Благо скандал не сказался на потоке туристов. Зато к маю пришли новые, не совсем веселые новости. Оказалось, Кыргызстан так и не вернул Узбекистану четыре пансионата.

«Золотые пески», «Рохат НБУ», «Дилором» и «Бостон» находятся в собственности Кыргызстана. Управляет ими предприятие «Мулк».

Напомним, решением премьер-министра Темира Сариева в апреле 2016 года эти четыре пансионата перешли под юрисдикцию нашей страны. Узбекистан подал в суд. Соседи считают, что нарушено соглашение между странами бывшего СССР от 1992-го о пользовании объектами, которые после развала Союза оказались на территории другой республики.

В декабре 2017 года сообщили, что вопрос урегулировали. Правительство предлагало заключить с кабмином Узбекистана соглашение.

По новому документу земли пансионатов должны остаться собственностью Кыргызстана, а имущество вновь становится собственностью узбекской стороны. При этом соседи после оформления прав собственности обязались довести пансионаты до уровня трех-четырех звезд с возможной круглогодичной работой.

После подписания соглашения Узбекистан должен был отозвать иск из международного арбитража. Но рассмотрение спора в Международном центре по урегулированию споров (МЦУИС) продолжается до сих пор.

Закрыть источник в сезон

Фото из интернета. Источник «Керемет-Суу»

Еще один скандал разгорается в селе Орукту Иссык-Кульского района. В пик туристического сезона там начали закапывать бассейны с минеральной водой. Местные жители уверены, что так высокопоставленные чиновники пытаются забрать прибыльный бизнес.

Глава района утверждает, что владельцы источника «Керемет-Суу» сами решили закопать свои бассейны.

На этом участке у трех предпринимателей есть лицензия на пользование минеральными водами. При этом скважина с водой находится на территории «Керемет-Суу».

«У компании еще в 2018 году отозвали лицензию, потому что земли, на которых были бассейны, относятся к землям сельскохозяйственного назначения. Суд предписал привести пользование территорией в соответствие с назначением. В 2018-м мы компанию не трогали, чтобы не срывать сезон. Мы ждали, чтобы ее представители узаконили земельные участки», — рассказал Данир Иманалиев.

Немного странное объяснение, не кажется? Источники работали много лет. И только в 2018-м неожиданно (!) выяснилось, что это нарушение закона. Да и отговорки о сезоне тоже выглядят не совсем убедительно. Неужели нельзя было решить вопрос до наступления сезона, когда на источники поедут сотни туристов?

После отзыва лицензии у «Керемет-Суу» компания отключила воду предпринимателям и подала в суд о принудительном соблюдении сервитута.

«В течение четырех дней решение суда вступит в силу. Тогда можно будет забрать воду. У владельцев «Керемет-Суу» есть еще участки, которые позволяют строить бассейны. Поэтому в компании действительно решили закопать бассейны на этой территории. Скорее всего, воду переведут туда», — заключил аким Иссык-Кульского района.

Однако жители считают Данира Иманалиева не до конца откровенным.

«Бассейна «Билал» вообще не существует. У них нет ни земли, ни бассейнов, ни туристических объектов. Сначала построили «Керемет-Суу», потом «Дельфин». И они всегда сосуществовали мирно. Но в 2017 году появилось ОсОО «Билал-Умар», которое и получило незаконно третью лицензию на пользование скважиной с минеральной водой. У них нет второго обязательного соглашения между ГКПЭН и юридическим лицом. Это ОсОО пытается путем рейдерского захвата и сговора с местными властями отобрать минеральный источник», — рассказали местные жители.

Власти вмешиваться в конфликт хозяйствующих субъектов не спешат. Не стимулирует их к действиям и то, что туристический сезон в самом разгаре. Туристы, которые едут специально на источники, застают на месте бассейнов спецтехнику. Потрясающая забота о том, чтобы жители регионов могли заработать, а отдыхающие потратили свои деньги.