Из аэропорта «Манас» в Бишкек теперь можно доехать на «Аэроэкспрессе»

ОАО «Международный аэропорт «Манас» совместно с компанией ОсОО «Дас-Транс» запустило шаттл-басы «Аэроэкспресс», которые следуют по двум направлениям каждые 30 минут:
- Южный экспресс. Аэропорт «Манас» — 12-й микрорайон.
- Восточный экспресс. Аэропорт «Манас» — жилмассив «Кок-Джар».
Одним из приоритетов развития Кыргызстана является туризм. Руководство страны поставило задачу перед всеми министерствами и ведомствами всемерной поддержки развития туризма. В рамках этого направления разработан комплекс мер для улучшения обслуживания иностранных, местных граждан и туристов в сфере пассажироперевозок — организован шаттл-бас «Аэроэкспресс».
Так, за 4 месяца текущего года ОАО «МАМ» обслужило 1 миллион 72 тысячи 347 пассажиров, из которых международными авиалиниями воспользовались 671 тысяча 56 пассажиров. А по оценкам экспертного сообщества, в ближайшие годы ожидается увеличение потока туристов.
Планируется также запустить экспрессное сообщение от Международного аэропорта «Манас» до села Бостери Иссык-Кульской области.
Перевозки осуществляются на комфортабельных VIP-микроавтобусах Mercedes-Benz Sprinter последних годов выпуска, полностью переоборудованных по международным нормам для транспортировки пассажиров и багажа. Автотранспортные средства «Аэроэкспресс» оснащены с максимальным комфортом: в салонах есть кондиционеры, TV, откидные сиденья и др. Стоимость проезда 120 сомов, «Аэроэкспресс» работает круглосуточно.