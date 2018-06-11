Из аэропорта «Манас» в Бишкек теперь можно доехать на «Аэроэкспрессе»

ОАО «Международный аэропорт «Манас» совместно с компанией ОсОО «Дас-Транс» запустило шаттл-басы «Аэроэкспресс», которые следуют по двум направлениям каждые 30 минут:

Южный экспресс. Аэропорт «Манас» — 12-й микрорайон.

Восточный экспресс. Аэропорт «Манас» — жилмассив «Кок-Джар».

Одним из приоритетов развития Кыргызстана является туризм. Руководство страны поставило задачу перед всеми министерствами и ведомствами всемерной поддержки развития туризма. В рамках этого направления разработан комплекс мер для улучшения обслуживания иностранных, местных граждан и туристов в сфере пассажироперевозок — организован шаттл-бас «Аэроэкспресс».

Так, за 4 месяца текущего года ОАО «МАМ» обслужило 1 миллион 72 тысячи 347 пассажиров, из которых международными авиалиниями воспользовались 671 тысяча 56 пассажиров. А по оценкам экспертного сообщества, в ближайшие годы ожидается увеличение потока туристов.

Планируется также запустить экспрессное сообщение от Международного аэропорта «Манас» до села Бостери Иссык-Кульской области.