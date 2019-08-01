Нефтетрейдеры просят не передвигать сроки вступления регламента на импорт ГСМ

Ассоциация нефтетрейдеров просит не откладывать вступление технического регламента ЕАЭС на импорт нефтепродуктов. Об этом на пресс-конференции сообщил исполнительный директор организации Канат Эшатов.

По его словам, Кыргызстану при вступлении в ЕАЭС предоставили самую большую отсрочку для перехода к импортированию топлива классов К4 и К5.

«Вступить регламент в силу должен 12 августа, но в июне Минэкономики направило письмо на имя председателя коллегии Евразийской комиссии с просьбой о переносе сроков в связи с неготовностью отдельных предприятий Кыргызстана к переходу к работе по новым требованиям», — сказал он.

Канат Эшатов добавил, что регламент касается только импорта горюче-смазочных материалов, а не их производства. Для перехода к производству у предприятий есть еще два года.

«За это время они могут найти инвесторов и модернизировать производство. В Казахстане ее провели, и теперь у них вырос объем производства топлива», — отметил он.

В Кыргызстане работают 8 заводов, которые вырабатывают в общем около 250-300 тысяч тонн ГСМ.

По мнению Каната Эшатова, отсрочку вступления техрегламента лоббируют отдельные люди, которые нелегально завозят некачественные горюче-смазочные материалы.

«Все члены ассоциации, которые добросовестно ведут бизнес, и так завозят топливо классов К4 и К5. Все крупные НПЗ в России и Казахстане прошли модернизацию и выпускают высококачественное топливо. При этом цена практически не отличается от неклассового топлива», — сказал он.

Ассоциация обратилась к президенту и премьер-министру с просьбой обеспечить внедрение техрегламента в установленные сроки − 12 августа.