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Экономика

ГНС: Нагреваемый табак и никотиносодержащая жидкость — подакцизные товары

Изделия с нагреваемым табаком и никотиносодержащая жидкость отнесены к подакцизной группе товаров. Об этом сообщила Государственная налоговая служба Кыргызстана.

По ее данным, 14 июня 2019 года приняты поправки в Налоговый кодекс. Документ расширил перечень подакцизной группы товаров. Теперь подакцизными являются изделия с нагреваемым табаком (нагреваемая табачная палочка, нагреваемая капсула с табаком и прочее), никотиносодержащая жидкость в картриджах, резервуарах и других контейнерах для использования в электронных сигаретах.

На период проведения мониторинга оборота вышеуказанных подакцизных товаров (с 1 июля по 31 декабря 2019 года) ставка акцизного налога установлена в размере 0 сомов.

«Далее ставки будут расти. За 1 килограмм изделия с нагреваемым табаком с 1 января по 31 декабря 2020 года ставка акцизного налога составит 610 сомов, в 2021-м — 700 сомов, а с 1 января 2022-го — 800 сомов. Ставка налога за 1 миллилитр никотиносодержащей жидкости с 1 января по 31 декабря 2020 года будет 1 сом, в 2021-м — 1,25 сома, с 1 января 2022-го — 1,5 сома», — подчеркнули в ГНС.
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