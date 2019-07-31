Изделия с нагреваемым табаком и никотиносодержащая жидкость отнесены к подакцизной группе товаров. Об этом сообщила Государственная налоговая служба Кыргызстана.

По ее данным, 14 июня 2019 года приняты поправки в Налоговый кодекс. Документ расширил перечень подакцизной группы товаров. Теперь подакцизными являются изделия с нагреваемым табаком (нагреваемая табачная палочка, нагреваемая капсула с табаком и прочее), никотиносодержащая жидкость в картриджах, резервуарах и других контейнерах для использования в электронных сигаретах.

На период проведения мониторинга оборота вышеуказанных подакцизных товаров (с 1 июля по 31 декабря 2019 года) ставка акцизного налога установлена в размере 0 сомов.