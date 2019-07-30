На «Евразийской неделе» обсудят формирование общих энергорынков ЕАЭС

Во время четвертого Международного выставочного форума «Евразийская неделя» эксперты обсудят формирование общих рынков энергетических ресурсов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщили организаторы мероприятия.

По их данным, в рамках форума пройдет круглый стол «Общие рынки энергетических ресурсов Евразийского экономического союза (ЕАЭС): фактор повышения энергобезопасности и новые возможности для бизнеса». На нем участники обсудят создание общих рынков энергетических ресурсов (электроэнергии, газа, нефти и нефтепродуктов), состояние и перспективы топливно-энергетических комплексов ЕАЭС в области энергобезопасности и энергоэффективности, а также значение бизнеса в создании общих рынков энергоресурсов союза.

Формирование общего электроэнергетического рынка ЕАЭС является одним из важных факторов развития интеграционных процессов на евразийском экономическом пространстве. Член коллегии (министр) по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Эмиль Кайкиев

«Хочу отметить, что создание рынка направлено прежде всего на переход к рыночным, в том числе биржевым, механизмам ценообразования, а также обеспечение добросовестной конкуренции», — подчеркнул Эмиль Кайкиев.

В мае 2019 года в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета главы государств подписали международный договор о формировании общего электроэнергетического рынка ЕАЭС. Документ определил правовые основы формирования, работы и развития рынка, органы и организации, которые осуществляют управление и обеспечение функционирования общего электроэнергетического рынка союза, его участников и инфраструктурные организации, способы торговли электроэнергией.

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«Важным событием энергетической интеграции также стало присоединение Армении и Кыргызстана к методологии межгосударственной передачи электрической энергии между странами ЕАЭС. Это позволило использовать общие для союза принципы и правила доступа к услугам субъектов естественных монополий в сфере электроэнергетики, включая основы ценообразования и тарифной политики», — указывают организаторы форума.

Они отмечают, что создание рынков энергетических ресурсов ЕАЭС позволит бизнесу свободно выбирать поставщиков энергоресурсов, что положительно скажется на себестоимости производимой продукции. Кроме того, формирование общих рынков энергоресурсов позволит повысить энергобезопасность государств ЕАЭС и будет способствовать формированию прозрачных цен на электроэнергию и углеводороды в целях устойчивого развития экономик стран евразийской пятерки.

Международный выставочный форум «Евразийская неделя» проводится четвертый год подряд. Его цель — представить всему миру возможности и потенциал стран ЕАЭС для выработки методологии и совместного формирования экономики. Площадка мероприятия способствует развитию сети прямых B2B-контактов и привлечению предприятий третьих государств в качестве потенциальных потребителей и инвесторов для создания конкурентоспособной и экспортно ориентированной продукции.

24.kg выступает информационным партнером мероприятия.