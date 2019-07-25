Реконструкцию дороги Балыкчи — Корумду затеяли в начале 2016 года. Через несколько месяцев стало понятно, что сдать объект в срок не получится. Но тогда никто и предположить не мог, что это затянется на несколько лет.

Серьезный финансовый просчет

Впервые о ремонте трассы заговорили в октябре 2015-го. И связали это с идеей государства о продаже сотового оператора MegaCom. Премьер-министр Темир Сариев отметил, что $100 миллионов от реализации компании отдадут именно на строительство дороги.

Реконструкция трассы Балыкчи — Тамчи — Чолпон-Ата — Корумду должна была стать первым этапом проекта по созданию современной кольцевой дороги вокруг Иссык-Куля.

К концу октября 2015 года Министерство транспорта и дорог отчиталось в проведении тендера на реконструкцию трассы. Выбрали подрядчика — китайскую компанию «Лонг Хай» — и определили предварительную стоимость проекта — 6 миллиардов 803,5 миллиона сомов. Тогда же планировали, что работы начнут в ноябре 2015-го и завершат в 2017-м.

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Но к марту 2016 года ведомство признало, что в срок строительство не закончат. Тогда отставание объясняли жестким контролем качества работ. В итоге вокруг строительства разразился скандал, итогом которого стала отставка как премьер-министра Темира Сариева, так и министра транспорта Замирбека Айдарова.

К августу 2016-го стала понятна и причина отставания от графика. Все банально — в бюджете на проект денег нет. Желающих купить MegaCom не нашлось, а других источников финансирования и не было. В итоге деньги на дорогу выделили из средств от продажи лицензии на месторождение Джеруй. Изначально их планировали направить на строительство школ.

Однако на этом проблемы не закончились. Стройка все время останавливалась, рабочие устраивали забастовки из-за полугодовых задержек зарплаты. А государство повторяло, что денег в бюджете на трассу нет.

На дворе вторая половина 2019 года, а о сроках окончания проекта никто даже и не говорит.

Более того, за три с половиной года стоимость проекта выросла на 2 миллиарда — до 8 миллиардов 785 миллионов сомов. В правительстве отметили, что реконструкцию дороги начали без расчетов и проекта, подкрепленных источников финансирования.

Кроме того, 500 миллионов сомов потребовались на капитальный ремонт объездной трассы в Балыкчи. Эти средства в проекте изначально вообще не предусматривали.

Уголовные дела и ВИК

Реконструкцию дороги именно в 2015-м затеяли не случайно. В 2016 году в стране проводились первые Всемирные игры кочевников. Именно к ним власти и хотели похвастать перед гостями новенькой трассой.

В итоге все пошло не так, как планировали. Несмотря на масштабные работы, закончить проект к ВИК не удалось.

Зато чиновники лихо пожертвовали одной из достопримечательностей Иссык-Куля — аллеей Раппопорта. Она находилась вдоль автодороги. Все тополя вырубили, обещая позже восстановить аллею. Прошло больше трех лет, но нет даже намека на то, что чиновники выполнят обещание.

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В начале 2017-го строительство трассы приостановили из-за долгов по зарплате. Оказалось, что долг Министерства транспорта и дорог перед китайской компанией «Лонг Хай» — около 211 миллионов сомов. Позже его погасили, началось строительство. Однако особого ажиотажа не было. Игры прошли, и спешить было некуда.

Активно стройку возобновили в прошлом году, потому что республика готовилась проводить вторые Всемирные игры кочевников. Нашлись и бюджетные деньги. Как результат большая часть дороги к сентябрю была готова.

Но и сейчас проект по реконструкции трассы все равно не окончен.

Более того, в июне 2018-го стало известно, что Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по фактам мошенничества, злоупотребления должностным положением и заключения контракта, осуществления госзакупки вопреки интересам страны при строительстве дороги Балыкчи — Корумду. В департаменте дорожного хозяйства выявили схему незаконного использования бюджетных средств при привлечении консультантов для реконструкции трассы.

Договор заключили в нарушение требований закона о госзакупках с необоснованным завышением общей суммы на 16 миллионов 284 тысячи сомов.

В октябре 2018 года последовало и второе уголовное дело. Оказалось, что работники департамента дорожного хозяйства незаконно разрешили компании «Лонг Хай» при строительстве конструкций применять обычный цемент вместо сульфатостойкого. В дальнейшем это может привести к быстрому износу и возникновению чрезвычайных ситуаций. При этом соответствующих корректировок в части уменьшения цены работ за использование обычного цемента не произвели.

Нарушения установлены при строительстве дренажных сооружений на автодороге Балыкчи — Тамчи — Чолпон-Ата — Корумду.

В декабре прошлого года счета «Лонг Хай» вновь арестовали из-за того, что компания не рассчиталась с субподрядчиками. Заложниками ситуации вновь стали рабочие, которым опять задерживали зарплату. Позже проблему решили, однако в мае 2019-го ситуация повторилась.

Игр нет, работы тоже

В этом году Министерство транспорта и дорог признало, что не знает, когда завершат строительство автотрассы. На это необходимо больше 9 миллиардов сомов. Из бюджета выделили только 3,6 миллиарда.

«Больше 50 процентов работ выполнили. Пока не можем сказать, когда они полностью завершатся. Все зависит от финансирования, которое выделяют из республиканского бюджета», — заметил заместитель директора департамента дорожного хозяйства Акуналы Досалиев.

В 2019-м за счет бюджета планируют заасфальтировать только 7 километров дороги.

Отсутствие денег и энтузиазма у рабочих видно сразу. Сегодня работы идут только на одном участке — в районе села Тору-Айгыр. Да и то без спешки. Сложно понять и логику строителей, которые начинают активно работать аккурат в выходные, когда концентрация туристов на озере зашкаливает.

В итоге попытка уехать домой превращается в тот еще квест. Ведь благодаря ремонту на участке образуется многокилометровая пробка. Решать проблему приходится сотрудникам ГУОБДД.

Есть и еще одна проблема, с которой сталкиваются автолюбители. Съехать с новой трассы на обочину просто невозможно.

Высота нового асфальта составляет 15- 20 сантиметров , и обрывается он резко. В итоге попытка убрать авто с дороги или просто попадание хотя бы одного колеса на грунт может закончиться ДТП: машина рискует либо перевернуться, либо пробить себе дно.

«Не понимаю, почему до сих пор не отсыпана обочина? Где людям останавливаться? Если нет денег в бюджете на укладку нового асфальта, может быть, стоило заняться обустройством обочины там, где асфальт уже положили?» — возмущаются автолюбители.

Если по трассе надо срочно остановиться, то бросать автомашину придется прямо на проезжей части, по-другому не получится.

Самые масштабные работы на автодороге Балыкчи — Корумду в последние несколько лет приходились на годы, когда Кыргызстан проводил Всемирные игры кочевников. Но в 2020-м они пройдут в Турции. Так что рассчитывать на скорейшее завершение работ не приходится.

«Пока достроят эту трассу, потребуются деньги на реконструкцию», — горько шутят водители.