Серый импорт из КНР завозят в Казахстан через Кыргызстан

Серый импорт из Китая пытаются завезти в Казахстан контрабандисты, используя необорудованные пункты пропуска Кыргызстана. Об этом сообщил Комитет государственных доходов РК.

По его данным, контрабанда и незаконные торговые схемы стали общим вызовом для евразийских государств. Чтобы завозить в Казахстан продукцию, контрабандисты придумывают разные схемы. Одна из них — въезд на территорию ЕАЭС через Кыргызстан.

«Здесь необорудованные современной техникой и инспекционно-досмотровым комплексом пропускные пункты дают лазейку для серого импорта. Товар, несоответствующий заявленным в документах данным, скрыто провозят через Кыргызстан. Зафиксированы случаи, когда товары направляли несуществующим получателям», — подчеркнули в комитете.

По итогам анализа грузов из Кыргызстана, за первый квартал 2019 года выявили 1,8 тысячи фактов ввоза товаров в адрес несуществующих получателей, потери оцениваются в 1 миллиард тенге.

«С 27 марта 2019 года решено усилить контроль на пунктах пропуска с Кыргызстаном. Для исключения скопления транспорта на казахстанско-кыргызской и казахстанско-российской границах, контрольные мероприятия проводят по пути следования. Ведется тщательная сверка сопроводительных накладных с фактическим грузом. В случае несоответствия сведений перевозчика направляют для предметного досмотра. Так Казахстан защищает себя от серого импорта и контрабанды, товары которых потом расходятся по прилавкам рынков по заниженной стоимости. Это создает опасность для отечественных производителей. Представители Казахстана и Кыргызстана не раз обсуждали улучшение таможни, предпринимаются усилия по совершенствованию таможенного администрирования», — заключили в Комитете национальных доходов.