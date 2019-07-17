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Экономика

Малина, мед и войлок. Что Кыргызстан предложил Корее

Сегодня в Бишкеке проходит кыргызско-корейский бизнес-форум. Он приурочен к официальному визиту премьер-министра Кореи Ли Нака Ена.

В мероприятии участвуют около 240 представителей бизнеса двух стран. Из Кореи приехали как представители правительства, так и ведущие бизнесмены, представители Ассоциации корейских трейдеров за рубежом ОКТА. Стороны обсуждают возможные направления сотрудничества. В том числе корейские бизнесмены представили свои решения в области цифровизации и электронных технологий.

Здесь же организована выставка кыргызских товаров. Интересно, что представлена в основном продукция сельского хозяйства — свежая малина, черешня, абрикосы, сухофрукты. Кроме того, выставлены войлочные игрушки, варенье, мед, минеральная вода.

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