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Власть

В Кыргызстан с официальным визитом прибыл премьер-министр Кореи

Премьер-министр Кореи Ли Нак Ен прибыл с официальным визитом в Кыргызстан. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата кабмина.

По его данным, в международном аэропорту «Манас» гостя встретил премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев. На церемонии официальной встречи в аэропорту была выстроена рота почетного караула, оркестр исполнил гимны двух стран.

В рамках официального визита премьер-министра Кореи запланированы несколько мероприятий, в том числе два кыргызско-корейских бизнес-форума с участием представителей более 50 корейских компаний, встречи в формате «В2В» и ряд двусторонних встреч.

«В ходе переговоров стороны обсудят вопросы дальнейшего развития сотрудничества в сфере торговли, сельского хозяйства, здравоохранения, горнорудной отрасли, туризма, энергетики, транспорта, текстильной промышленности, информационных технологий, а также укрепления культурно-гуманитарных связей», — говорится в сообщении.

Премьер-министра Кореи также примет президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

По итогам официального визита планируется подписание ряда двусторонних документов.
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