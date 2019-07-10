На рынок Кыргызстана готова зайти компания «Самрук Казына»

«Я недавно встречался с руководством казахстанской компании «Самрук Казына». У них есть планы по Кыргызстану», — заявил журналистам председатель правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Андрей Бельянинов.

По его словам, сегодня ЕАБР рассматривает несколько проектов по Кыргызстану. Они связаны с энергетикой и добычей золота.

«Мы готовы поддерживать проекты. Есть несколько — по модернизации кыргызских железных дорог. Пока мы не можем говорить о реализации, но мы работаем напряженно в этом направлении», — заключил глава ЕАБР.