Статус ВСП+. Кыргызстан может потерять преференции, не успев их использовать

Почти три года назад Европейский союз предоставил Кыргызстану право беспошлинно завозить 6,2 тысячи наименований товаров. Но пока республика не может похвастать хорошими итогами использования преференций. Более того, из-за непродуманных действий депутатов Жогорку Кенеша мы можем лишиться льготного положения.

Преференции есть, толку нет

На сегодня статусом ВСП+ обладают десять стран — Армения, Боливия, Кабо Верде, Грузия, Кыргызстан, Монголия, Пакистан, Парагвай, Филиппины, Шри Ланка. Главное условие получения статуса — страна должна быть признана особо уязвимой и менее защищенной. В Евросоюзе полагают, что, предоставляя преференции таким странам, они помогают им развиваться и становиться более привлекательными для инвесторов.

Наиболее активно возможности системы ВСП+ используют Пакистан и Филиппины. Кыргызстан за почти три года так и не смог полностью воспользоваться предоставленным шансом.

Согласно статистике ЕС, общий товарооборот союза и Кыргызстана в 2018 году составил 917 миллионов евро. В том числе из КР в ЕС импортировано товаров на 632 миллиона евро. По сравнению с прошлым годом показатель вырос почти в три раза. А вот ЕС экспортировал в Кыргызстан товаров на 285 миллионов евро, что на 2,8 процента меньше, чем в 2017 году.

Радоваться таким высоким суммам не стоит. Основная часть экспорта товаров приходится на Великобританию — 556,2 миллиона евро. Это связано с экспортом золота. При этом сельскохозяйственных продуктов экспортировано в Европу лишь на 16 миллионов евро.

С использованием статуса ВСП+ в страны Евросоюза Кыргызстан в 2018 году отправил товаров на 6,1 миллиона евро.

Основная часть кыргызского импорта товаров в рамках системы ВСП+ приходится на ввоз в ЕС свежих фруктов и орехов. Специалисты Европейского союза полагают, что страны Центральной Азии пока пытаются найти нишевый рынок в ЕС. И Кыргызстан тут совсем не исключение.

Кроме того, наша страна использует ВСП+ только с 2016 года. Этого времени слишком мало, чтобы действительно оценить все плюсы и минусы системы.

Нет связей и сертификатов

В ЕС потенциал ВСП+ для Кыргызстана оценивают примерно в 8 миллионов евро. Это значит, что на сегодня мы используем систему преференций лишь на 60 процентов. В рамках программы ВСП+ стране предоставляется право беспошлинной поставки в ЕС 6,2 тысячи наименований товаров. Но Кыргызстан может производить только 1 тысячу товаров.

«Проблема с Кыргызстаном в том, что торговля не диверсифицирована. Это, наверное, основное препятствие для укрепления и наращивания наших торговых отношений с ЕС. Есть поле для маневра, есть что улучшать. Если Кыргызстан диверсифицирует свою экономику, то будет больше потенциала наращивать товарооборот с Евросоюзом», — отмечают в представительстве ЕС в Кыргызстане.

У Кыргызстана до сих пор остаются проблемы и с доступом к сертификации товара. Более того, часто бизнесмены сталкиваются с тем, что им нужно следовать не только общим стандартам ЕС в области качества товара, но и требованиям тех стран, в которые они собираются поставлять товары. Если речь идет об экспорте сельскохозяйственной продукции, то нужно будет еще получить сертификат «Органик».

Затраты на сертификацию и установление нужных связей с европейским бизнесом могут доходить до 500 тысяч евро.

Интересно, что о проблемах и сложностях говорит не только кыргызский бизнес. Признают их и сами европейцы.

«У нас строгие требования. Но как только вы будете их соблюдать, то сможете торговать везде», — отмечают в представительстве ЕС.

И кыргызский бизнес прекрасно это понимает и постепенно открывает для себя Европу. Если в 2016 году объем экспорта товаров в ЕС с помощью системы ВСП+ составлял лишь 3,2 миллиона евро, то к 2018-му он увеличился на 2,8 миллиона евро.

Лишиться всего

Предприниматели могут столкнуться и с проблемами законодательными. Не стоит думать, что обязательства в рамках системы ВСП+ есть только у Европы. Статус накладывает и определенные обязательства, которые не связаны с качеством товаров.

Страны, подпадающие под ВСП+, платят более низкие пошлины при экспорте товаров в ЕС в обмен на ратификацию 27 международных конвенций.

Эти конвенции затрагивают сферу прав человека, трудовое право, природоохранные мероприятия, изменения климата, принципы надлежащего управления. Раз в два года Европейская комиссия публикует доклад, в котором рассказывает, как каждая из стран использует статус ВСП+ и соблюдает ли условия. Последний доклад дотирован январем 2018 года.

Этот отчет предоставляется Европарламенту, потому что ему важно, чтобы страны выполняли взятые на себя обязательства, раз уж им дали такой преимущественный доступ на европейский рынок.

В представленном ЕС мониторинге содержится как прогресс каждой страны в использовании статуса ВСП+, так и нерешенные проблемы. Эти вопросы будут рассмотрены в ходе третьего цикла мониторинга ВСП+ в 2018–2019 годах. В этом отчете сказано, что правительство Кыргызстана приняло меры мирного сосуществования разных групп населения, но при этом в республике отсутствует антидиксриминационный закон. Кроме того, отмечены проблемы с должным применением трудового законодательства, а также тот факт, что правоохранительные органы испытывают трудности с контролем транзита наркотиков.

Сейчас перед Кыргызстаном маячит вполне конкретная угроза лишиться статуса ВСП+ из-за поправок в трудовое законодательство.

«13 июня 2019-го Жогорку Кенеш в первом чтении принял проект закона КР о профессиональных союзах. Он грубо нарушает конвенции Международной организации труда № 87 «О свободе объединения и защите права на объединения в профсоюзы», № 98 «О применении принципов права на объединение в профсоюзы и ведение коллективных переговоров». Это напрямую влияет на сохранение статуса ВСП+ для Кыргызстана. А этот вопрос рассматривается Евросоюзом ежегодно», — подчеркнул председатель центрального комитета горно-металлургического профсоюза Эльдар Таджибаев.

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На сегодня статус ВСП+ из стран Центральной Азии есть только у Кыргызстана. И это действительно наше большое преимущество перед соседями. Есть только одно но. Это преимущество временно. Узбекистан и Таджикистан уже высказали заинтересованность в распространении режима ВСП+ и на эти государства. Поэтому времени на то, чтобы наладить нужные контакты у республики не так много. И пока бизнес пытается сделать все от него зависящее, депутаты тратят время на то, чтобы принять законы, которые и вовсе могут лишить Кыргызстана возможности использовать преференцию.