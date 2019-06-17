Кыргызстан могут лишить статуса ВСП+ из-за нового закона о профсоюзах

Кыргызстан может лишиться статуса ВСП+, который дает право беспошлинного ввоза продуктов в Евросоюз, если он примет новую редакцию закона о профсоюзах. Об этом сообщил председатель Центрального комитета Горнометаллургического профсоюза Эльдар Таджибаев.

Напомним, что в начале 2016 года республика получила от Европейского союза статус ВСП+. Он дает право кыргызским производителям экспортировать в Европу по нулевым тарифным ставкам около 6 тысяч товарных позиций. Но одним из условий предоставления статуса является исполнение обязательств по 27 международным конвенциям по правам человека, эффективному управлению, трудовым и экологическим стандартам.

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«13 июня 2019-го Жогорку Кенеш в первом чтении принял проект закона КР о профессиональных союзах. Он грубо нарушает конвенции Международной организации труда № 87 «О свободе объединения и защите права на объединения в профсоюзы», № 98 «О применении принципов права на объединение в профсоюзы и ведение коллективных переговоров». Это напрямую влияет на сохранение статуса ВСП+ для Кыргызстана. А этот вопрос рассматривается Евросоюзом ежегодно», — подчеркнул Эльдар Таджибаев.

Он уверен, что в случае принятия закона работающие граждане, учащиеся и пенсионеры потеряют право на свободу объединения. Документ ограничивает права граждан на объединение, устанавливает жесткие рамки и условия деятельности представительных органов работников.

«Сегодня в Бишкеке состоялся флешмоб в защиту прав граждан страны на свободу объединения. В ходе акции около 200 работников профсоюзов, рядовых граждан выстроились вокруг здания Дома профсоюзов живым щитом, условно охраняя право граждан КР на свободу объединения. Мы надеемся, что депутаты учтут мнение людей труда и их представителей. Мы обращаемся к президенту с просьбой не допустить принятия антиконституционного закона, а в случае принятия без учета мнения профсоюзов — наложить на него вето», — заключил Эльдар Таджибаев.