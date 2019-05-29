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Экономика

Исполнение условий соглашения по проекту «Кумтор» продлили до 31 июля

Компания Centerra Gold сообщила о достижении договоренности с правительством Кыргызстана относительно нового продления срока исполнения предварительных условий стратегического соглашения по защите окружающей среды и продвижению инвестиций от 11 сентября 2017 года. Об этом сообщил сайт компании.

Срок исполнения условий соглашения в очередной раз продлен с 31 мая до 31 июля 2019 года.

«Компания продолжит сотрудничество с правительством Кыргызстана для обеспечения выполнения остальных условий, предваряющих вступление в силу стратегического соглашения, в минимально возможные сроки», — говорится в сообщении.
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